"Оскар-2018": Сцену делают из 45 млн кристаллов Swarovski

Завтра, 4 марта состоится 90-я юбилейная церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Главная сцена театра Долби в Лос-Анджелесе, на которую будут подниматься ведущие и номинанты захватывает и чарует.

Для оформления сцены уже шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн, обладатель премий Tony and Emmy, пишет Architectural Digest. В отличие от прошлогодней сцены, оформленной в стиле ар-деко, в этот раз дизайнер уделил внимание абстракционизму.

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Вдохновленный светом и его отражениями, дизайнер решил создать арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисой, чтобы создать потрясающий фон. Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали.

"Она выглядит как минерал или своеобразная скульптура из измельченного стекла", – говорит он.

Большую часть сцены занимает гигантский светодиодный экран, на котором будут представлены цифровые проекции, вдохновленные эскизами Маклейна. Зрители у телеэкранов увидят проекции трехмерного качества и более реалистичного вида.

Напомним, недавно на сайте киноблога Burger Fiction опубликовали видео, где собрали кадры из всех фильмов, когда-либо получавших премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.