"Оскар 2018": ТОП-5 звезд в красных платьях

Лесли Манн выбрала наряд с открытыми плечами и шлейфом от Zac Posen

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я по счету церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Это фэнтезийная мелодрама о любви немой уборщицы в секретной военной лаборатории Балтимора и человека-амфибии.

В этом году Мерил Стрип, Лесли Манн, Эллисон Дженни, София Карсон и Самара Уивинг выбрали цветом своих вечерних туалетов красный.

68-летняя Мерил Стрип, которая была номинирована на "Оскар" в 21 раз, блистала в платье с глубоким декольте от Christian Dior.

Фото: AFP

Лесли Манн выбрала наряд с открытыми плечами и шлейфом от Zac Posen.

Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" получила актриса Эллисон Дженни за роль в фильме "Тоня против всех" режиссера Крейга Гиллеспи. Актриса была замечена в платье в пол от Reem Acra.

Фото: AFP

София Карсон показала образ от Giambattista Valli, а Самара Уивинг появилась на красной дорожке в наряде от Schiaparelli.

Фото: AFP

Фото: AFP

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года.