"Оскар 2018": ТОП-5 звезд в красных платьях

Сегодня, 09:33

Лесли Манн выбрала наряд с открытыми плечами и шлейфом от Zac Posen

Самара Уивинг. AFP
Самара Уивинг. AFP

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я по счету церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Это фэнтезийная мелодрама о любви немой уборщицы в секретной военной лаборатории Балтимора и человека-амфибии.

В этом году Мерил Стрип, Лесли Манн, Эллисон Дженни, София Карсон и Самара Уивинг выбрали цветом своих вечерних туалетов красный.

68-летняя Мерил Стрип, которая была номинирована на "Оскар" в 21 раз, блистала в платье с глубоким декольте от Christian Dior.

1_3963

Фото: AFP 

Лесли Манн выбрала наряд с открытыми плечами и шлейфом от Zac Posen.

leslie_mann

Фото: AFP 

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" получила актриса Эллисон Дженни за роль в фильме "Тоня против всех" режиссера Крейга Гиллеспи. Актриса была замечена в платье в пол от Reem Acra.

2_2000

Фото: AFP 

София Карсон показала образ от Giambattista Valli, а Самара Уивинг появилась на красной дорожке в наряде от Schiaparelli.

sofia_carson

Фото: AFP 

samara_weaving

Фото: AFP 

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года.
оскар, платье, стрип, Манн, Карсон, мерил стрип
Все новости по теме Оскар 2018.

Вы сейчас просматриваете новость ""Оскар 2018": ТОП-5 звезд в красных платьях". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Оксана Ткаченко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Даниэла Вега. Фото: AFP

Женщина-трансгендер Даниэла Вега вошла в историю "Оскара"

Сегодня, 09:05

Актриса вышла на сцену объявить одно из музыкальных выступлений

Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс отличилась на "Оскаре-2018"

Сегодня, 08:33

Актриса перебиралась через ряды кресел
Загрузка...

Шоу-бизнес

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Почему Анджелина Джоли не пришла на "Оскар"

Сегодня, 08:10

Источники, близкие к актрисе, убеждены, что она обиделась на своих друзей из Киноакадемии

Шоу-бизнес

ТОП-10 лучших платьев на "Оскаре"

Сегодня, 07:42

Сальма Хайек появилась в наряде от Gucci сиреневого цвета, декорированном стразами
Загрузка...