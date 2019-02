"Оскар 2019": Леди Гага и Брэдли Купер споют свою знаменитую песню на кинопремии

Киноакадемики пообещали выступление 24 февраля

Леди Гага и Брэдли Купер Фото: Twitter

Американская киноакадемия, которая недавно объявила всех номинантов на "Оскар", официально заявила, что Брэдли Купер и Леди Гага споют свою песню Shallow на 91-й церемонии вручения премии"Оскар".

В официальном Twitter-аккаунте киноакадемии появился пост с хэштегом #Oscars, гласящий: "Купер. Гага. Shallow". Ранее предполагалось, что только две композиции из пяти, заявленные в категории "Лучшая песня", прозвучат на церемонии. Таким образом организаторы планировали сократить время трансляции с четырех до трех часов. Однако теперь Академия подтвердила, что по крайней мере четыре номинанта из пяти выступят на мероприятии 24 февраля.

Кроме того, помимо Shallow, зрители услышат All The Stars Кендрика Ламара и SZA из "Черной пантеры", саундтрек к документалке "РБГ" I’ll Fight от Дженнифер Хадсон и The Place Where Lost Things Go в исполнении "Мэри Поппинс" Эмили Блант.

Напомним, Брэдли Купер и Леди Гага на днях вместе спели на концерте певицы в Лас-Вегасе. Они вместе исполнили хит из режиссерского дебюта Купера.

Кроме того, Леди Гага и Брэдли Купер появились на традиционном ланче "Оскар".

Отметим, что 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Прямую трансляцию вручения кинопремии можно будет посмотреть на канале "Украина" 24 февраля.

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских СМИ будет находится на месте события и пристально следить за подготовкой к мероприятию, а также готовить эксклюзивные материалы с красной дорожки и самой церемонии. Все детали скоро в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина", а также на сайте "Сегодня".

