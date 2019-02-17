Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Оскар 2019": организаторы церемонии приняли важное решение

Скандал с вручением статуэток во время рекламы решили мирным путем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Стало известно, что организаторы самой престижной кинопремии "Оскар", прямую трансляцию которой будет вести телеканал "Украина",  решили не вручать награды во время рекламной паузы во время трансляции по ТВ, передает Reuters, ссылаясь на заявление Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук.

Представители киноакадемии отметили, что во время телетрансляции покажут абсолютно все вручения заветных статуэток. Кроме этого, как сообщает Variety, из телеэфира вырежут только выход и уход со сцены победителей в четырех номинациях.

Фото: "Сегодня"

Отметим, что в среду, 13 февраля стало известно, что Американская киноакадемия приняла решение вручить награды в номинациях за Лучшую операторскую работу, Лучший монтаж, Лучший грим и прически и Лучшую короткометражную картину во время рекламной паузы. Такое решение было принято для того, чтобы сократить трансляцию церемонии до трех часов.

После этого многие голливудские актеры и режиссеры написали открытое письмо, в котором обвинили Академию в присвоении некоторым профессиям более низкого статуса, тем самым оскорбив профессионалов, работающих в четырех сферах.

Отметим, прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Новости "Сегодня" готовят ряд эксклюзивов с церемонии вручения премии "Оскар" Королевский гадюшник: о чем фильм "Фаворитка" Эмилия Кларк, Джейсон Момоа, Сэмюэл Л. Джексон и другие будут раздавать "Оскары"
оскар 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Диетолог развенчала мифы о кофе
Диетолог развенчала мифы о кофе
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Популярные статьи

Вчера, 15:35Техно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляШоу-бизнес

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

15 февраляFun

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 февраляТехно

Мир в восторге от украинской игры Metro Exodus: видео

15 февраляШоу-бизнес

"Я все равно люблю тебя": Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Топалова

15 февраляFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

15 февраляFun

Сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья: видео

14 февраляFun

Украинец изменил свое тело до неузнаваемости и стал чемпионом: видео

14 февраляТехно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

14 февраляСтиль

Модные юбки 2019: обзор новейших фасонов (фото)

14 февраляАфиша

Успешный сериал закрывают после второго сезона

14 февраляFun

Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

14 февраляFun

Показали фото "самой красивой учительницы"

14 февраляFun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Новости партнеров

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Раков ждут судьбоносные перемены. Гороскоп на неделю
Раков ждут судьбоносные перемены. Гороскоп на неделю
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
"Висмоктав з неї молодість": Петросяна висміяли через коханку
"Изменилась, не узнать": новое фото Ани Лорак восхитило сеть