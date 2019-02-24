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"Оскар 2019": текстовая онлайн-трансляция

Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:30
"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: Сегодня

В ночь с 24 на 25 февраля состоится 91-я церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар 2019". Традиционно мероприятие пройдет в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах, включая Украину. Стать свидетелем важного эмоционального и красивого кинособытия смогут зрители канала "Украина", ведь именно он приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар".

Текстовая онлайн-трансляция кинопремии "Оскар 2019" на Сегодня.Lifestyle начнется в 1:30 по киевскому времени.

На статуэтку в главной номинации – "Лучший фильм" претендуют восемь фильмов: "Рома", режиссера Альфонсо Куарона; "Рождение звезды", режиссера Брэдли Купера; "Зеленая книга", режиссера Питера Фаррелли; "Фаворитка", режиссера Йоргоса Лантимоса; "Черный клановец", режиссера Спайка Ли; "Власть", режиссера Адама Маккея; "Черная пантера", режиссера Райана Куглера; "Богемная рапсодия", режиссера Брайана Сингера.

"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: instagram.com/theacademy

В этом году "Оскар 2019" оброс не одним скандалом. Ситуации, которые вызвали ажиотаж и возмущение вокруг кинопремии связаны с некоторыми фильмами, режиссерами, а также с тем фактом, что впервые с 1989 года "Оскар" состоится без ведущего.

Сцена, состоящая из множества волнообразных золотистых и синих слоев, будет весить 1600 фунтов (около 725 кг) и будет украшена около 40 тысячами настоящих роз. Стоит также отметить, что разработчики называют сцену этого года "Облаком кристаллов".

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Источник: Сегодня
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