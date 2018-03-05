"Оскар" за лучшие грим и прически достался картине "Темные времена"

За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Виктория и Абудл" и "Чудо"

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучшие грим и прически" получила картина "Темные времена" режиссера Джо Райта. За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Виктория и Абудл" и "Чудо", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Художник по гриму картины "Темные времена": "Хочу сказать спасибо Гари Олдману. Это большая честь для нас, если бы не ты, мы бы не стояли здесь, на сцене. Вы прекрасный актер и друг. Спасибо. Хотим поблагодарить всю команду, которая работала над фильмом, съемочную группу, друзей, и, наконец, Академию".

Справка о фильме "Темные времена":

Режиссер: Джо Райт

Сценарий: Энтони МакКартен

Оператор: Брюно Дельбоннель

Художники: Сара Гринвуд, Оливер Гудье, Ник Готтшалк

Монтаж: Валерио Бонелли

Жанр: драма, исторический, военный, биография

В ролях: Лили Джеймс, Гари Олдман, Бен Мендельсон, Стивен Диллэйн, Кристин Скотт Томас,Чарли Палмер Ротуэлл, Рональд Пикап, Николас Джонс, Брайан Петтифер, Ханна Стил

"Темные времена" – это история о самом первом, но невероятно важном шаге Уинстона Черчилля, оказавшегося на посту премьер-министра страны. Сразу же после серьезного поражения на выборах, состоявшихся в 1929 году, Черчилль решает забросить политику и посвятить себя литературным трудом. В это же время он начинает наблюдать серьезные изменения в мире. В предвоенные годы он критикует политику, проводимую немецким руководством и действия Чемберлена.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".