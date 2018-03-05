"Оскар" за лучший анимационный фильм получает картина "Тайна Коко"

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм" получила картина "Тайна Коко".

За победу в номинации "Лучший анимационный фильм" также соревновались "Босс-молокосос", "Добытчица", "Фердинанд", "Ван Гог. С любовью, Винсент", – сообщает пресс-служба канала "Украина".

"Спасибо Академии, мы очень счастливы. "Коко" – это картина об искусстве менять мир, тогда в нем будет место для всех. Спасибо нашим семьям. Мы хотим разделить эту награду со всеми талантливыми людьми, всеми мексиканцами, без которых не было бы удивительных традиций", – отметила команда картины.

Справка о фильме "Тайна Коко" (Coco)

Режиссер: Ли Анкрич, Adrian Molina

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Брэтт, Рени Виктор, Anthony Gonzalez

Сценарист: Adrian Molina

Жанр: Мюзикл, Семейный, Фэнтези, Приключения, Мультфильмы, Комедия

Герой картины – 12 летний подросток, который живет в семье сапожника в небольшой мексиканской деревне. Мальчик мечтает стать музыкантом, у него есть кумир Эрнесто де ла Крус. Но тема музыки в семье героя даже не рассматривается, искусство музыки считают проклятием из-за того, что их прадед развелся именно из-за музыки. Однажды мальчик оказывается в Мире Мертвых, где встречается с душой своей прабабкой. Старушка хочет выпроводить своего внука обратно, но у Мигеля есть мечта найти умершего кумира. Он мечтает его забрать с собой в Мир Живых, чтобы он еще порадовал людей своим мастерством и показал красоту музыки.

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