"Оскар" за лучший монтаж получила картина "Дюнкерк"

Сегодня, 05:04

Дюнкерская операция в самом начале Второй мировой войны едва не стала причиной гибели сотен тысяч солдат

Фото: AFP
Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший монтаж" получила картина "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана.

За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Малыш на драйве", "Тоня против всех", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Монтажер картины Ли Смит (Дюнкерк): "Это лучшее, что может случиться с таким человеком, как я. Спасибо Кристоферу Нолану и его замечательной жене Эмме. "Дюнкерк" – это удивительный фильм, и я счастлив, что работал над ним. Спасибо моей жене и дочери, которые также со мной в этом зале. Спасибо большое всей команде, которая работала над этим фильмом".

Справка о фильме "Дюнкерк":

Режиссер: Кристофер Нолан

Сценарий: Кристофер Нолан

Оператор: Хойте Ван Хойтема

Художники: Нэйтан Краули, Тоби Бриттон, Кевин Ишиока

Монтаж: Ли Смит

Жанр: драма, исторический, военный

В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Гарри Стайлс, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Джеймс ДАрси, Миранда Нолан, Анейрин Барнард, Джек Лауден, Барри Кеоган

Дюнкерская операция в самом начале Второй мировой войны едва не стала причиной гибели сотен тысяч солдат. Но их жизни были чудесным образом спасены. Действие фильма разворачивается с момента окружения вражескими армиями британских и союзных войск. Ловушка – самое побережье. К морю спиной, в неотвратимом кольце, окруженные пытаются противостоять в, казалось бы, гибельной ситуации…

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар"® на телеканале "Украина".
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