"Оскар" за лучший саундтрек получил фильм "Форма воды"

Сегодня, 06:09

События картины разворачиваются в начале 1960-х годов на фоне Холодной войны

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший саундтрек" получил фильм "Форма воды".

За победу в номинации "Лучший саундтрек" также соревновались "Дюнкерк", "Призрачная нить", "Звездные войны: Последние джедаи", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", – сообщает пресс-служба канала "Украина". "Спасибо Академии, спасибо моей маме, которой в этом году исполнится 90. Думаю, она будет счастлива. Спасибо Гильермо, что позволил музыке стать голосом твоих героев, это мелодия любви. Спасибо актерам и всей команде", – отметил композитор.

Справка о фильме "Форма воды" 

Режиссер: Гильермо дель Торо

В ролях: Даг Джонс, Майкл Стулбарг, Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс, Лорен Ли Смит, Дэвид Хьюлетт, Джон Капелос, Ник Сирси

Сценарий: Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор

Художник: Пол Д Остерберри, Найджел Чёрчер, Луис Секейра

Монтаж: Сидни Волински

Оператор: Дан Лаустсен

Жанр: Драмы, Триллеры, Ужасы, Фэнтези, Мелодрама, Приключения, Военный

События картины разворачиваются в начале 1960-х годов на фоне Холодной войны. Одинокая немая девушка Элиза работает в ночные смены уборщицей в научно-исследовательском центре в Балтиморе. Ее жизнь скучна и однообразна. Но однажды любопытная Элиза и ее коллега по работе Зельда случайно узнают об одном уникальном объекте – человеке-амфибии, который был найден жестоким полковником Ричардом Стриклендом в реках Южной Америки и доставлен в их центр. С этого момента жизнь Элизы в корне меняется.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина"
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