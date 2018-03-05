"Оскар" за лучший звук получила картина "Дюнкерк"

Дюнкерская операция в самом начале Второй мировой войны едва не стала причиной гибели сотен тысяч солдат

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший звук" получила картина "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана. За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Малыш на драйве", "Бегущий по лезвию 2049", "Форма воды", "Звездные воины: Последние джедаи", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Команда картины "Дюнкерк": "Спасибо Академии за то, что удостоили нас такой чести, спасибо группе поддержки. Кристоферу Нолану, который доверил нам работу над фильмом и подбодрил. Идите за своими желаниями, они очень ценные. Мы вас очень любим", – отметили победители.

Справка о фильме "Дюнкерк":

Режиссер: Кристофер Нолан

Сценарий: Кристофер Нолан

Оператор: Хойте Ван Хойтема

Художники: Нэйтан Краули, Тоби Бриттон, Кевин Ишиока

Монтаж: Ли Смит

Жанр: драма, исторический, военный

В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Гарри Стайлс, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Джеймс ДАрси, Миранда Нолан, Анейрин Барнард, Джек Лауден, Барри Кеоган

Дюнкерская операция в самом начале Второй мировой войны едва не стала причиной гибели сотен тысяч солдат. Но их жизни были чудесным образом спасены. Действие фильма разворачивается с момента окружения вражескими армиями британских и союзных войск. Ловушка – самое побережье. К морю спиной, в неотвратимом кольце, окруженные пытаются противостоять в, казалось бы, гибельной ситуации…

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".