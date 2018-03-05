"Оскар" за лучший звук получила картина "Дюнкерк"

Сегодня, 04:10

Дюнкерская операция в самом начале Второй мировой войны едва не стала причиной гибели сотен тысяч солдат

"Оскар" за лучший звук получила картина "Дюнкерк"

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший звук" получила картина "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана. За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Малыш на драйве", "Бегущий по лезвию 2049", "Форма воды", "Звездные воины: Последние джедаи", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Команда картины "Дюнкерк": "Спасибо Академии за то, что удостоили нас такой чести, спасибо группе поддержки. Кристоферу Нолану, который доверил нам работу над фильмом и подбодрил. Идите за своими желаниями, они очень ценные. Мы вас очень любим", – отметили победители.

Справка о фильме "Дюнкерк":

Режиссер: Кристофер Нолан

Сценарий: Кристофер Нолан

Оператор: Хойте Ван Хойтема

Художники: Нэйтан Краули, Тоби Бриттон, Кевин Ишиока

Монтаж: Ли Смит

Жанр: драма, исторический, военный

В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Гарри Стайлс, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Джеймс ДАрси, Миранда Нолан, Анейрин Барнард, Джек Лауден, Барри Кеоган

Дюнкерская операция в самом начале Второй мировой войны едва не стала причиной гибели сотен тысяч солдат. Но их жизни были чудесным образом спасены. Действие фильма разворачивается с момента окружения вражескими армиями британских и союзных войск. Ловушка – самое побережье. К морю спиной, в неотвратимом кольце, окруженные пытаются противостоять в, казалось бы, гибельной ситуации…

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".
оскар, фильмы, сценарий, Дюнкерк
Все новости по теме Оскар 2018.

Вы сейчас просматриваете новость ""Оскар" за лучший звук получила картина "Дюнкерк"". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент. Фото: AFP

Оскар-2018: онлайн-трансляция (постоянное обновление)

Сегодня, 04:11

Наибольшее количество номинаций получил фильм Гильермо дель Торо "Форма воды"

Шоу-бизнес

Фото: AFP

"Оскар" за лучший монтаж звука получил фильм "Дюнкерк"

Сегодня, 04:02

Сюжет картины основан на реальных событиях
Загрузка...

Шоу-бизнес

Фото: AFP

"Оскар-2018" - лучший документальный фильм "Икар"

Сегодня, 03:49

Фильм рассказывает о спортсмене, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному российскому специалисту

Шоу-бизнес

Фото: AFP

"Оскар" за лучший дизайн костюмов - фильм "Призрачная нить"

Сегодня, 03:37

За победу в номинации "Лучший дизайн костюмов" также соревновались "Красавица и чудовище", "Темные времена", "Форма воды", "Виктория и Абдул"
Загрузка...