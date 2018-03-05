"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Сэм Рокуэлл

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За победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" также боролись актеры Уиллем Дефо, Вуди Харрельсон, Ричард Дженкинс, Кристофер Пламмер

Сэм Рокуэлл. Фото: AFP
Сэм Рокуэлл. Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" получил актер Сэм Рокуэлл за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Фильм рассказывает о матери-одиночке Милдред Хейз, которая вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что правоохранители не особо стараются раскрыть убийство ее дочери-подростка Анджелы. Отчаявшись, Милдред выкупает три билборда, ведущих в ее город, заполняя их провокационными посланиями, обращенными к шефу местной полиции – Уильяму Уиллоуби. Когда же в ситуацию впутывается его помощник-офицер, незрелый и склонный к насилию маменькин сынок Диксон, противостояние Милдред и органов правопорядка выходит на новый уровень.

За победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" также боролись актеры Уиллем Дефо, Вуди Харрельсон, Ричард Дженкинс, Кристофер Пламмер, сообщает пресс-служба канала "Украина".

"Хочу поблагодарить Академию, всю нашу команду. Ребята вы крутые, невероятные, вы меня вдохновляли. Когда мне было 8 лет и бабушка плохо себя чувствовала, я спрашивал у нее: "Что случилось?" А она отвечала: "Ничего, тебе просто нужно идти в кино". Спасибо моим родителям – они любили кинематограф и мне передалась эта любовь", – отметил победитель.

Справка. Сэм Рокуэлл

Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино и на телеэкране. Широко известен среди зрителей благодаря таким фильмам, как "Черепашки-ниндзя" (1990), "Чуткий сон" (1992), "Блеск славы" (1995), "Знаменитость" (1998), "Ангелы Чарли" (2000), "Добро пожаловать в Коллинвуд" (2002), "Стелла" (2005), "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" (2007), "Приговор" (2010), "Любовь по рецепту и без" (2013). В кино актер дебютировал в 1988-м году с ролью Рэнди в ужастике "Дом Клоунов". В 1997-м актер снялся в роли газонокосильщика Трента в кинофильме "Луговые собачки". За эту роль он был отмечен призами МКФ в Каталонии и Монреальского МКФ.

В 2003-м году Сэм получил премию "Серебряный Медведь" Берлинского кинофестиваля за роль в картине "Признания опасного человека". За роль Виктора Манчини в фильме по роману Чака Паланика "Удушье" в 2008-м году Рокуэлл стал лауреатом премии "Сандэнс". Кроме этого, у него есть и другие награды и номинации на престижные кинопремии.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина"
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