"Оскар" за лучшую операторскую работу получил фильм "Бегущий по лезвию 2049"

Сегодня, 05:57

Действия фильма раскручиваются спустя 30 лет после событий предыдущей картины.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая работа оператора" получает фильм "Бегущий по лезвию 2049". За победу в этой номинации также соревновались ленты "Темные времена", "Дюнкерк", "Ферма "Мадбаунд", "Форма воды", – сообщает пресс-служба телеканала "Украина".

"Спасибо большое. Я хочу разделить награду со своей женой, спасибо за поддержку. Я действительно люблю свою работу, которой занимаюсь очень давно. Почему люблю? Из-за людей, которые стоят как в кадре, так вне. Эта победа фактически для нас всех, ведь это настоящая командная работа", – отметил оператор картины Роджер Дикинс.

Справка о фильме "Бегущий по лезвию 2049"

Режиссер: Дени Вильнёв

В ролях: Ана де Армас, Райан Гослинг, Джаред Лето, Харрисон Форд, Маккензи Дэвис, Робин Райт, Дэйв Батиста, Сильвия Хукс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс

Сценарий: Хэмптон Фанчер, Майкл Грин, Филип К Дик

Художник: Деннис Гасснер, Дэвид Доран, Бенце Эрдейи

Монтаж: Джо Уокер

Оператор: Роджер Дикинс

Жанр: Фантастика, Триллер

Картина – некое расширение фильма "Бегущий по лезвию" 1982 года. Действия фильма раскручиваются спустя 30 лет после событий предыдущей картины. Рик Декард был опытным и ответственным офицером, настоящим профессионалом своего дела. Он охотился и боролся с роботами, которые восстали против человечества. Однако спустя какое-то время Рик осознал, что сильно ошибался в своих суждениях. Раньше он полагал, что роботов необходимо уничтожать, чтобы защитить людей. Но потом он понял, что эти механические создания нисколько не отличаются от обычных людей.

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