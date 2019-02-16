Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Основатель группы "Ляпис Трубецкой" в третий раз стал отцом

У артиста и его супруги Светланы родился второй общий ребенок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Сергей Михалок Фото: facebook.com/brutto.official
Сергей Михалок
Фото: facebook.com/brutto.official

Белорусский певец, лидер панк-рок-группы Brutto, основатель и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок в третий раз стал отцом. О радостном событии в семье артиста стало известно на официальной странице Brutto в Instagram.

"У Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын!!! Вес – 3,8 кг, рост 53 см! Мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно!", – написали в аккаунте группы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BRUTTO NOSTRA (@brutto_nostra)

Отметим, что Сергей и Светлана уже воспитывают пятилетнего сына Макара. У Сергея также есть сын от первого брака, 23-летний Павел, который пошел по стопам отца и занимается музыкой. Павел играет в новом проекте отца Drezden. У Светланы от первого брака есть 18-летняя дочь Аксинья. 

Отметим, что в марте 2014 года Сергей Михалок объявил о роспуске группы, и 31 августа группа прекратила свою деятельность и распалась на два коллектива: Brutto и Trubetskoy.

Ранее мы сообщали, что бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом. Кроме этого, актер Том Харди в третий раз стал папой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына Софи Эллис-Бекстор родила пятого ребенка Алена Шоптенко растрогала семейными фото с мужем и подросшим сыном
сын ляпис трубецкой Сергей Михалок
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Умерла психолог проектов
Умерла психолог проектов "МастерШеф" и "Говорит Украина"
Умер народный артист России певец Сергей Захаров
Умер народный артист России певец Сергей Захаров
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой

Популярные статьи

Вчера, 16:40Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

Вчера, 16:36Fun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

Вчера, 11:59Fun

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:38Техно

Мир в восторге от украинской игры Metro Exodus: видео

Вчера, 10:28Шоу-бизнес

"Я все равно люблю тебя": Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Топалова

Вчера, 08:05Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Вчера, 05:38Fun

Сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья: видео

14 февраляFun

Украинец изменил свое тело до неузнаваемости и стал чемпионом: видео

14 февраляТехно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

14 февраляСтиль

Модные юбки 2019: обзор новейших фасонов (фото)

14 февраляАфиша

Успешный сериал закрывают после второго сезона

14 февраляFun

Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

14 февраляFun

Показали фото "самой красивой учительницы"

14 февраляFun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Новости партнеров

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
5 вещей, которые мужчины хотят от женщин, но боятся попросить
5 вещей, которые мужчины хотят от женщин, но боятся попросить
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
10 ознак жіночого несмаку
10 ознак жіночого несмаку
Поэт Владимир Гандельсман лишился дома из-за пожара
Поэт Владимир Гандельсман лишился дома из-за пожара