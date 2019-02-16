Основатель группы "Ляпис Трубецкой" в третий раз стал отцом

У артиста и его супруги Светланы родился второй общий ребенок

Сергей Михалок Фото: facebook.com/brutto.official

Белорусский певец, лидер панк-рок-группы Brutto, основатель и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок в третий раз стал отцом. О радостном событии в семье артиста стало известно на официальной странице Brutto в Instagram.

"У Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын!!! Вес – 3,8 кг, рост 53 см! Мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно!", – написали в аккаунте группы.

Отметим, что Сергей и Светлана уже воспитывают пятилетнего сына Макара. У Сергея также есть сын от первого брака, 23-летний Павел, который пошел по стопам отца и занимается музыкой. Павел играет в новом проекте отца Drezden. У Светланы от первого брака есть 18-летняя дочь Аксинья.

Отметим, что в марте 2014 года Сергей Михалок объявил о роспуске группы, и 31 августа группа прекратила свою деятельность и распалась на два коллектива: Brutto и Trubetskoy.

Ранее мы сообщали, что бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом. Кроме этого, актер Том Харди в третий раз стал папой.

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