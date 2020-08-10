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Основатель Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш женился во второй раз

Сегодня, 11:00

Избранницей продюсера стала модель Елизавета Коцюба

Украинский продюсер, основатель групп Quest Pistols и "Грибы", "Нервы", а также проекта Луна, Юрий Бардаш, который попал в "Миротворец", женился во второй раз. Его избранницей стала 29-летняя модель Елизавета Коцюба. Молодожены уже поделились первыми совместными фото в статусе мужа и жены.

В своем Instagram-аккаунте Юрий Бардаш опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с супругой. На Елизавете белое мини платье с длинным шлейфом, а на Бардаше серый костюм и футболка.

"Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить", – написал в посте продюсер.

Юрий Бардаш с женой Елизаветой Коцюбой
Юрий Бардаш с женой Елизаветой Коцюбой
Фото: instagram.com/george.bardash

Коцюба также поделилась с подписчиками свадебным снимком в своем профиле в Instagram. "Первое фото с мужем", – коротко подписала она.

Елизавета Коцюба и Юрий Бардаш
Елизавета Коцюба и Юрий Бардаш
Фото: instagram.com/kotsuba/

Напомним, что для 37-летнего Юрия Бардаша это второй брак. Его первой законной супругой была певица Луна (Герасимова Кристина), в браке с которой родился их сын Георгий. В 2018 году продюсер обвинил жену в измене.

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В социальной сети Бардаш опубликовал сообщение, в котором заявил, что Кристина изменила ему со своим саунд-продюсером Александром Волощуком.

Напомним, ранее Юрий Бардаш оскандалился заявлением о том, что в Украине ущемляют русскоязычное население.

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