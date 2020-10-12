Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Основательница "Новопечерской школы" о детях Зеленского: "Они чувствуют давление"

Сегодня, 19:50

Дочка и сын президента Украины учатся в элитной школе Киева

Основательница "Новопечерской школы", супруга известного украинского бизнесмена Василия Хмельницкого Зоя Литвин рассказала, как чувствуют себя дети президента Украины Владимира Зеленского в "Новопечерской школе", владелицей которой она является.

По словам Зои, 16-летняя Александра и 7-летний Кирилл чувствуют некое "давление" из-за статуса своего отца.

"Они не могут позволить себе полноценно быть детьми. Забыть надеть галстук или опоздать – они ощущают это, как давление", – говорит Литвин в интервью программе "Світське життя".

Владимир Зеленский с семьей
Владимир Зеленский с семьей
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Отметим, что дети Владимира Зеленского учатся в "Новопечерской школе". Это средняя общеобразовательная школа в Киеве, которая позиционирует себя как современное учебное заведение, обучающее учеников по украинской государственной программе, усовершенствованной различными методиками стран мира. В школе учатся дети одних из самых обеспеченных людей Украины.

Напомним, Алан Бадоев рассказал, как относится к бойфренду своей 14-летней дочери. Мы также сообщали, что Сергей Притула трогательно поздравил сына с днем рождения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Копия мамы: дочь Моники Беллуччи в корсете украсила обложку глянца (фото) MONATIK трогательно поздравил сына с первым юбилеем. Запасайтесь носовыми платками! Шэрон Стоун показала редкое фото со своими детьми
Владимир Зеленский дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду

Популярные статьи

Сегодня, 17:47Events

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 15:26Стиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

Сегодня, 14:17Шоу-бизнес

"Что с твоим лицом?": Мадонна озадачила поклонников внешним видом

Сегодня, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

Вчера, 22:01Шоу-бизнес

Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Принц Гарри вернется в Британию для разговора с королевой – СМИ

Вчера, 07:43Events

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Вчера, 05:05Events

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

10 октябряШоу-бизнес

Правила жизни Павла Дурова: миллиардер советует много спать, не есть мясо и жить одному

10 октябряАфиша

День рождения Нины Матвиенко: лучшие дуэты украинской певицы

10 октябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

10 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 10 октября: Водолею нужно планировать, а Рыбам – нельзя перетруждаться

10 октябряEvents

10 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Рецепт баклажанів "По-особливому"
Рецепт баклажанів "По-особливому"
Могила дочери Конкина "утонула" сразу после похорон
Могила дочери Конкина "утонула" сразу после похорон
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Эксклюзивные кадры последних женщин с "ногами-лотосами"
Эксклюзивные кадры последних женщин с "ногами-лотосами"
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять