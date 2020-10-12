Основательница "Новопечерской школы" о детях Зеленского: "Они чувствуют давление"

Дочка и сын президента Украины учатся в элитной школе Киева

Основательница "Новопечерской школы", супруга известного украинского бизнесмена Василия Хмельницкого Зоя Литвин рассказала, как чувствуют себя дети президента Украины Владимира Зеленского в "Новопечерской школе", владелицей которой она является.

По словам Зои, 16-летняя Александра и 7-летний Кирилл чувствуют некое "давление" из-за статуса своего отца.

"Они не могут позволить себе полноценно быть детьми. Забыть надеть галстук или опоздать – они ощущают это, как давление", – говорит Литвин в интервью программе "Світське життя".

Владимир Зеленский с семьей Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Отметим, что дети Владимира Зеленского учатся в "Новопечерской школе". Это средняя общеобразовательная школа в Киеве, которая позиционирует себя как современное учебное заведение, обучающее учеников по украинской государственной программе, усовершенствованной различными методиками стран мира. В школе учатся дети одних из самых обеспеченных людей Украины.

Напомним, Алан Бадоев рассказал, как относится к бойфренду своей 14-летней дочери. Мы также сообщали, что Сергей Притула трогательно поздравил сына с днем рождения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться