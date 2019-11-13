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Основателя Cirque du Soleil арестовали: в чем причина

Канадского миллиардера уличили в выращивании марихуаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Миллиардер Ги Лалиберт
Миллиардер Ги Лалиберт
Фото: Getty Images

Основателя цирковой компании Cirque du Soleil и миллиардера Ги Лалиберте арестовали на территории Французской Полинезии.

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Как сообщает издание Agence France-Presse, причиной ареста послужило то, что канадский миллиардер обвиняется в выращивании и сбыте марихуаны. Правоохранители получили информацию, что 60-летний Ги Лалиберте имеет свою наркофирму на частном атолле в Тихом океане. Основатель Cirque du Soleil построил там курорт и продает отдыхающим марихуану.

Правоохранители успели опросить работников элитного комплекса Polynesie Premiere, а на мобильных телефонах были обнаружены снимки с плантаций марихуаны, что и стало причиной для задержания миллиардера. Арест провели во Французской Полинезии, когда Ги Лалиберте сошел с борта своего самолета. Самого Ги Лалиберте уже допросили, а материалы переданы в суд.

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Сам обвиняемый не опровергает информацию, однако его представители уверяют, что мужчина не продает марихуану, а использует ее в медицинских целях. Выйти под залог он сможет после уплаты 1,3 миллиона долларов.

"Мы подтверждаем, что Ги Лалиберте находится под стражей в жандармерии. Он потребляет каннабис в медицинских дозах и целях, поэтому он выращивает его исключительно в личных целях на территории резиденции, расположенной на территории Французской Полинезии. Ги Лалиберте опровергает все слухи, которые ходят о продажах и несуществующем "накробизнесе". Мы сотрудничаем с полицией и местными властями в расследовании", – сделали заявление представители Ги Лалиберте.

Напомним, что недавно в США арестовали 81-летнюю актрису Джейн Фонда.

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