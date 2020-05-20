"Основная часть лечения позади": Алле Мазур сделали операцию

Телеведущая возвращается к работе

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая борется с онкологией и недавно показала последствия химиотерапии, прошла основную часть лечения. Звезде уже сделали операцию и по ее словам, прогнозы хорошие. С первого дня Алла не теряла позитивного настроя и обращалась ко всем людям с просьбой не откладывать плановые проверки у врача, ведь вовремя обнаруженная болезнь может спасти жизнь.

На этот раз телеведущая на своей странице в Facebook попросила подписчиков не игнорировать карантинные правила, носить маски и мыть руки. Она напомнила, что среди нас могут быть люди с ослабленным иммунитетом – те, кто только поборол онкологию или проходит лечение.

Телеведущая Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу. А поскольку возвращаюсь тогда, когда о здоровье должна думать вся страна, даже весь мир – хочу попросить вас об одном. Мы все устали от карантина и закрытых помещений. Но помните: с ослаблением карантина коронавирус никуда не исчез. Когда решаете, одевать ли маску, идя в людное место – вспомните. Рядом с теми, в ком уже поселился вирус, но еще себя не проявил – могут оказаться люди с минимальным иммунитетом. Те, кто еще лечится от онко. Или только недавно поправился", – написала Алла Мазур.

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Напомним, ранее Алла Мазур рассказала, что главное в борьбе с раком.

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