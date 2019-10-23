Особенные мужчины в жизни Лаймы Вайкуле

Из первых уст певица рассказала "Сегодня", кого она ценит в своем окружении больше всего

Певица Лайма Вайкуле Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

С Лаймой Вайкуле мы пообщались еще в августе в Одессе во время первого выездного фестиваля "Рандеву". Тогда певица только планировала свой осенний всеукраинский тур. И вот наконец стали известны его даты. Семь городов увидят новую программу Вайкуле с 26 ноября по 9 декабря. Шоу в Киеве пройдет 30 ноября во Дворце "Украина". В рамках своего тура певица обещает представить новые номера вместе с шоу-балетом Freedom и парочку песенных премьер.

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Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле Видео: Сегодня

Папа Станислав: "Никогда не ругал и не наказывал"

А наш разговор с Лаймой в этот раз был посвящен мужчинам, которые ее окружают.

"Мне повезло с отцом, потому что он не был строгим. Я помню, как в детстве на дверях в доме у нас всегда висел ремень, но им никто не пользовался. Им меня только пугали. Строгой была мама, а вот папа всегда был ко мне лояльным и никогда не наказывал. А еще он был невероятно веселым и добрым! Могу уверенно сказать: мне повезло иметь такого отца. К сожалению, его уже нет среди живых… Кстати, внешне я больше похожа на папу. А вот характером пошла в маму".

Родители Лаймы Вайкуле Фото: пресс-служба

Муж Андрей: "Благодарна за то, что этот человек посвятил мне свою жизнь"

"Сразу скажу, не называйте Андрея моим мужем! Я вообще не замужем и никогда не была. Андрей — мой партнер по жизни. Это самый близкий человек, которого я знаю с шестнадцати лет. Можно даже сказать, что этот человек посвятил свою жизнь мне. Поэтому ему я тоже всегда всецело благодарна. От него я никогда не слышала плохого слова в свой адрес. Я с детства привыкла, что меня никто не может наругать, осудить. Между нами нет никакой ревности, это плохое чувство, которое никогда не выказывается. У нас даже не бывает ссор в бытовом плане. Они могут быть разве что на профессиональные темы. Но это не скандалы, а просто разговоры на повышенных тонах".

Лайма Вайкуле и Андрей Латковский Фото: пресс-служба

Маэстро Раймонд Паулс: "Иногда мы понимаем друг друга даже без слов"

"Раймонд Паулс по гороскопу Козерог, а это люди достаточно жесткого характера. Но, несмотря на это, он, безусловно, Гений. Мне очень повезло, что я живу с ним в одно время. А еще у него невероятное чувство юмора. Но он всегда шутит только над теми, кого любит. Я люблю говорить, что если Раймонд Паулс прикоснулся к какому-то артисту, то почти наверняка он станет популярным. Так было со всеми. А вообще иногда мы понимаем друг друга без слов. И во время работы над какой-то песней у нас не возникает конфликтов. Иногда, правда, он не сразу узнает собственную композицию и спокойно уточняет: "А разве я это написал?!". Имея в виду, что в аранжировке мы сильно отдалились от его идеи. Но никогда это не вызывает у него возмущений. Вообще у нас, латышей, это не принято".

Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс Фото: пресс-служба

Стилист Сергей: "Терпит мои капризы"

Чаще всего на публике Лайму можно встретить со стилистом Сергеем Усовым, которого порой принимают за ее мужа.

"Сережа особенный тем, что у него покладистый характер. Он легкий в общении, а еще терпит мои капризы. Мне иногда становится даже интересно, насколько его хватит, психанет ли он когда-нибудь уже. Я уверена, что нет! И это самое лучшее его качество. Я в нем уверена на 100 процентов. А еще он веселый, терпеливый и остроумный. Наверное, это самые важные качества в мужчинах, которые я ценю. Для меня это действительно важно. Кстати, все образы мы придумываем вместе. Точнее, это даже мои идеи, которые он просто воплощает в жизнь. Что мы с ним только не чудили, на какие эксперименты не шли! Но в душе я — блондинка. Этот цвет со мной с детства".

Лайма Вайкуле и Сергей Усов Фото: пресс-служба



Интарс Бусулис: "Когда впервые его видишь на сцене, сразу влюбляешься"

"Я всегда приглашаю Интарса на свой фестиваль "Рандеву" и всегда ставлю его номера так, чтобы как можно больше людей его заметили. Ведь он этого так достоин! И как только люди его видят — поверьте, в него сразу все влюбляются. С Интарсом Бусулисом мы познакомились на "Новой волне" в 2005 году, когда он был еще участником конкурса. На него мне посоветовал обратить внимание Раймонд. Обычно, когда в конкурсе принимали участие латышские исполнители, я их приглашала к себе домой, где помогала им чем-то, давала советы... С Интарсом такая же была история. Помню, я пыталась его нарядить поярче. Вот так мы с ним и познакомились. Я очень болела тогда за него на конкурсе, ведь сразу увидела в нем талант. Хотя на то время другие члены жюри почему-то этот талант не разглядели… Поэтому сейчас особенно приятно, что он уже достаточно востребован и даже за пределами Латвии".

Лайма Вайкле и Интарс Бусулис Фото: пресс-служба

Напомним, ранее мы рассказывали, какой вопрос Лайма Вайкуле ненавидит больше всего. Кроме того, Лайма Вайкуле назвала главные женские качества.

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