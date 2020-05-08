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Особняк голливудской звезды: чей дом арендовали Меган Маркл и принц Гарри

Герцоги поселились в Беверли-Хиллз

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:40

Принц Гарри и Меган Маркл, которые 6 мая отметили первый день рождения их сына Арчи, после переезда из Канады в Лос-Анджелес поселились в роскошном особняке Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов. Новый дом герцогов принадлежит известному голливудскому актеру и продюсеру Тайлеру Перри, состояние которого оценивают в 600 миллионов долларов.

Как сообщает издание The Daily Mail, супругов с Перри познакомила телеведущая Опра Уинфри, которая является крестной матерью сына магната. По информации источников, Меган Маркл и принц Гарри заселились в особняк еще в марте, сразу после переезда в Калифорнию.

Меган Маркл и Гарри решили приобрести поместье в Малибу – смотрите в сюжете:

Вилла с 8 спальнями и 4 ванными комнатами построена 50 лет назад. Дом расположен на вершине холма и занимает площадь около 9 гектаров. На заднем дворе расположен бассейн.

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По данным агента по недвижимости Рэйчел Мейз, стоимость аренды дома в этом районе колеблется от 20 до 40 тысяч долларов в месяц. Пока никаких официальных данных о продаже недвижимости нет.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри раскроют детали королевской жизни в книге, которая поступит в продажу в августе этого года.

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