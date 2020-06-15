"Особый для меня день": Тина Кароль в честь годовщины опубликовала трогательные кадры свадьбы

15 июня 2008 года певица обвенчалась с Евгением Огиром

15 июня 2008 года дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Певица начала сотрудничать с будущим супругом еще в 2007 году. Их отношения почти сразу переросли из рабочих в романтические.

Тина Кароль и Евгений Огир Фото: Instagram.com

Спустя год, в начале января, влюбленные тайно поженились, а в июне – обвенчались в Киево-Печерской лавре. Во время таинства фата Тины Кароль загорелась от пламени свечи. Кто мог тогда знать, что это был знак. Ровно 7 лет назад из жизни ушел супруг поп-звезды – Евгений Огир. 33-летний продюсер боролся с раком желудка, но недуг оказался сильнее.

В честь годовщины со дня свадьбы Кароль на своей официальной странице в Instagram поделилась трогательными кадрами церемонии их бракосочетания. Звезда призналась, что несмотря на трагическое событие в их истории любви, она продолжает улыбаться и радоваться жизни.

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира

"15 июня – мой особенный день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни!" – написала Тина Кароль.

Тина долгое время жила по написанному плану супруга, который он оставил после своей смерти. Около 3 лет певица не комментировала этот трагичный период в ее жизни, но спустя время выпустила целый фильм, где поделилась с поклонниками своими откровениями. Она достроила дом, где все вещи Огира оставила на своих местах.

Ранее мы также писали, как сын Тины Кароль отреагировал на информацию о романе звездной мамы с Dan Balan.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться