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Останется в больнице: супруга Игоря Николаева рассказала о состоянии композитора

Юлия Проскурякова прокомментировала результат теста на COVID-19

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

На прошлой недели российский певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Спустя несколько дней артист получил результат теста на COVID-19, который оказался отрицательным. Позже супруга звезды Юлия Проскурякова рассказала, как себя сейчас чувствует Николаев.

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Несмотря на то, что у композитора не подтвердился опасный недуг, у Игоря Николаева были симптомы ОРВИ. Но на данный момент температура спала и звезда чувствует себя намного лучше. По словам Юлии, она даже всплакнула от радости.

Игорь Николаев с женой Юлией
Игорь Николаев с женой Юлией
Фото: Instagram

"Да, Игорю лучше, температура спала, сегодня утром 36,7. Это огромная радость для нас! Пока он будет в больнице. Навещать его нельзя, туда никого не пускают", – рассказала Юлия Проскурякова изданию Starhit.

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Отметим, что его коллега Лев Лещенко все еще находится в этой же больнице. Лев и Игорь контактировали на звездной вечеринке по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого – Аллы.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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