Остапчук порекомендовал Go_A не ехать на Евровидение, так как победят Little Big: разгорелся скандал

Телеведущий уверен, что первое место на конкурсе достанется представителям России

Украинский телеведущий Владимир Остапчук в последнее время оказывается в центре скандалов. Так, сначала экс-супруга шоумена Елена Войченко рассказала о его многочисленных изменах, и публика в своем большинстве встала на ее защиту. А теперь Владимир Остапчук оскандалился своими заявлениями о международном конкурсе "Евровидение".

Так, 4 марта в Киеве состоялся концерт украинской группы KAZKA, а ведущим мероприятия стал Владимир Остапчук, который разозлил публику сразу несколькими заявлениями.

Телеведущий Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Прямо со сцены он обратился к победителям Нацотбора на "Евровидение-2020", коллективу Go_A, и порекомендовал ему не брать билеты в Роттердам, где состоится конкурс. По мнению ведущего, победа все равно достанется представителям России – группе Little Big.

"Ребят, если вы меня слышите, не берите билеты. Все же знают, что победит группа Little Big, правильно? Ну, как бы никто не сомневается даже сейчас", – заявил Владимир.

Затем Остапчук вспомнил прошлогоднюю победительницу Нацотбора MARUV. Ее конкурсный номер ведущий явно не оценил.

"После выступления MARUV и победы я понял: фишка сейчас не в этом. Сейчас главное – "стрельнуть" не песней, а ногой", – сказал ведущий.

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Не забыл Владимир и о представителе Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN.

"В 2018 году сделаем ему образ терминатора с жидким глазом", – пошутил шоумен.

Отметим, эта информация подтверждается на официальной странице украинского Нацотбора в Instagram. В частности, сообщается, что Остапчук назвал "Евровидение" "конкурсом геев, инвалидов и фриков".

"Остапчук, ведущий "Евровидения-2017" в Киеве, назвал его "конкурсом геев, инвалидов и фриков" на открытии концерта KAZKA во Дворце спорта 4 марта. Владимир также сказал, что "зачем нам "Соловей", если все равно победят Little Big". Также отметил, что у победительницы Нацотбора-2019 MARUV "нет голоса, а есть только ноги", а участника от Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN назвал "терминатором с катарактой". P.S. Цитирование является интерпретацией и не является дословным", – говорится в сообщении.

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Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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