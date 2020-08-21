"Оставь меня в покое": Остапчук ответил на постоянные сравнения его невесты с бывшей женой

Ведущий резко отреагировал на комментарий одной из подписчиц

Ведущий Владимир Остапчук, который сделал предложение своей возлюбленной Кристине Горняк, резко ответил на комментарий одной из подписчиц, сравнившей его невесту с бывшей женой шоумена Еленой Войченко. Отметим, что многие из поклонниц Остапчука считают, что обе женщины на самом деле похожи между собой.

На днях Владимир Остапчук и Кристина Горняк обрадовали свою аудиторию новостью о помолвке. Пара опубликовала в социальной сети совместные фото, сделанные на яхте, во время их заплыва по Босфору. Именно там Владимир сделал предложение Кристине.

Под одним из свежих постов в Instagram-аккаунте Остапчука девушка по имени Илона высказала свое мнение, что новая возлюбленная шоумена – копия его бывшей супруги.

Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Ваша новая девушка уж очень похожа на бывшую жену. Не понимаю, как можно отказаться от той, которая была рядом всегда, и в трудную минуту, и тогда, когда вы были просто парнем из небольшого города. Той, которая помогала стать известным. Вот мужик добился успеха, конечно, зачем жена теперь нужна", – написала пользовательница сети.

Скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk/

Ведущий, возможно в шутку, обратился к девушке как к своей экс-жене и попросил ее оставить его в покое.

"Лена, если ты пишешь с чужого профиля, я тебя попрошу – оставь уже меня в покое и живи своей жизнью. И забери детей в Киев, они два месяца живут у бабушки в Умани. Я не могу постоянно ездить туда и обратно по 500 километров", – ответил на комментарий Остапчук.

Девушка написала Владимиру, что она не Елена, и что его шутка оказалась не смешной. "Простите, но я не Лена. Если это шутка, то она глупая", – добавила девушка.

Скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk/

О том, как Владимир Остапчук сделала предложение Кристине Горняк, смотрите в сюжете:

Накануне бывшая жена Владимира Остапчука раскрыла подробности их развода. Елена Войченко рассказала, что ведущий запросил психологическую экспертизу детей.

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