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Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

Герцогиня провела всего три дня в Лондоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

На фоне информации о том, что Меган Маркл и принц Гарри планируют сложить свои обязанности и отделиться от семьи, бывшая актриса оставила супруга в Лондоне и улетела в Канаду.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

Известно, что новогодние каникулы герцоги Сассекские провели в Канаде, нарушив королевскую традицию отмечать Рождество в кругу британской семьи. И пока британцы вместе с членами королевской семьи не могут отойти от ошеломляющего заявления почетной четы, Меган Маркл оставила принца Гарри и вернулась в Канаду.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Как сообщает издание US Weekly, 8-месячный первенец герцогов Арчи Харрисон остался в Канаде с няней и близкой подругой герцогини Сассекской Джессикой Малруни. По информации источников, супруги готовились к бурной реакции общества на их громкое заявление и поэтому социальный удар прессы принял на себя внук Елизаветы II, которая негативно прореагировала на желание герцога.

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"Сейчас Меган и принц Гарри будут пытаться выдержать нейтралитет. У них запланирован непростой разговор с семьей, в обход которой они сделали свое заявление. Когда же страсти утихнут, они расскажут подробнее, как именно планируют строить свою жизнь. Многих волнует вопрос их финансовой независимости. Жители Канады уже обеспокоены, что им, как налогоплательщикам, придется содержать звездную пару. Этому нет пока подтверждений. Меган и принц Гарри настаивают, что найдут способ самостоятельно зарабатывать себе на жизнь", – говорится в сообщении.

По неофициальным данным, в Великобританию она вернется с сыном только после того, как скандал утихнет.

Также читайте, сколько денег потеряют Меган Маркл и принц Гарри после ухода из королевской семьи.

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