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"Оставили противоречия в прошлом": Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

Голливудские звезды смогли решить все проблемы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Фото: Getty Images

После четырех лет совместной жизни и громкого расставания модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер начали налаживать свою личную жизнь и смогли найти общий язык. Отметим, что по неофициальной информации, расставались звездные супруги очень эмоционально и со скандалами.

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о совместной опеке над дочерью, смотрите подробности:

Но спустя много месяцев после скандального разрыва Ирина Шейк и Брэдли Купер все же помириться, не исключено, что ради их общей дочери Леи. Как пишет издание Intouch, голливудские звезды нашли точки соприкосновения и больше не собираются выяснять отношения. Более того, экс-влюбленные не держат больше зла друг на друга и могут спокойно общаться.

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"Они оставили противоречия в прошлом, зарыв топор войны. На церемонии BAFTA и последующей вечеринке они выглядели как оставшиеся в добрых отношениях бывшие возлюбленные, а не враги. Мероприятие проходило в частном клубе, и при желании они могли легко избежать друг друга, разойдясь по разным углам, однако этого не сделали", — рассказал друг звезд.

Напомним, что Брэдли Куперу сейчас приписывают роман с главной героиней известного сериала "Большая маленькая ложь" Лорой Дерн. А вот Ирину Шейк подозревают в романе с Джастином Теру.

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