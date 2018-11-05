Осуществил мечту: Пи Дидди выпрыгнул из самолета и приземлился в особняке Playboy

Рэпер оригинально отпраздновал день рождения

Рэпер Пи Дидди. Фото: instagram.com/diddy

Американский рэпер Шон Комбс, более известный как Пи Дидди оригинально отпраздновал день рождения. 4 ноября исполнителю стукнуло 49 лет. По этому случаю артист сделал себе необычный подарок.

В этот день Дидди принял решение выпрыгнуть из самолета и приземлиться на заднем дворе имения Хью Хефнера Playboy Mansion. Об этом он рассказал в видео, которым поделился в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diddy (@diddy) 4 Ноя 2018 в 1:11 PST

В ролике рэпер в костюме, похожем на униформу НАСА, рассказывает, как ему пришла в голову эта идея. По словам исполнителя, он планировал это сделать в Дубае, но позже решил все же осуществить мечту в день рождения.

Помимо этого, Комбс отметил, что его также впечатлил и вдохновил прыжок Уилла Смита, который тот осуществил в свое 50-летие над Гранд-Каньйоном.

В итоге, Пи Дидди задуманное удалось. Он таки приземлился в Playboy Mansion. Там именинника ждали друзья и родственники. "Просто закрой глаза и прыгни! Нет страху! Спасибо большое моей семье за поддержку. Самый лучший день рождения", – написал Дидди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diddy (@diddy) 4 Ноя 2018 в 3:30 PST

Напомним, коллега Пи Дидди Уилл Смит тот еще экстремал. Помимо того, что он прыгал из самолета над Гранд-Каньйоном, артист взобрался на мост в Будапеште, где станцевал под Дрейка.