Анастасия Заворотнюк теряет интерес поклонников: фанаты отписываются от звезды

Поклонники актрисы ежедневно отписываются от страницы в Instagram

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, перед Новым годом впервые за долгое время своей болезни нарушила молчание и обратилась к поклонникам. После этого никаких новостей о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" не поступало.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе, смотрите подробности:

Как сообщает издание "7 дней", которое следит за страницей по поддержки актрисы в Instagram, от блога ежедневно отписывается около 500 человек. Такую массовую тенденцию можно объяснить падением интереса поклонников к болезни Анастасии Заворотнюк.

Когда осенью 2019 года родные звезды создали страницу, поклонники подписались на аккаунт в надежде получить хоть малейшую информацию о состоянии "Няни Вики". Но теперь стало понятно, что семья российской актрисы не собирается делиться подробностями, поэтому фанаты начали массового отписываться.

Напомним, что недавно Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram. В Сети сразу же заговорили о том, что супруг больной Анастасии Заворотнюк хочет развестись с ней.

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