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От коронавируса умер легенда джаза

Известный трубач умер в возрасте 59 лет

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:08

31 марта из жизни ушел легенда джаза – трубач Уоллес Рони. Музыкант умер от осложнений новой коронавирусной инфекции в медицинском центре Сент-Джозефа (США). Рони было 59 лет. Отметим, что на днях от опасной болезни скончался актер из киносаги "Звездные войны".

"Мне грустно подтверждать, что знаменитый трубач и джазовая легенда Уоллес Рони умер от осложнений COVID-19 сегодня утром. Его семья хочет провести панихиду памяти Уоллеса и его музыкального вклада, когда пандемия пройдет. Просим уважать их конфиденциальность в это время", – сообщила публицистка Лидия Либман.

Позже на официальной странице музыканта в Twitter появилось подтверждение его смерти.

"Мы опустошены тем, что наш брат трубач Уоллес Рони сегодня умер от осложнений Covid-19. Уоллес был глобальной жизненной силой в джазовом сообществе", – сказано в сообщении.

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Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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