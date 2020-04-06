От коронавируса умерла звезда фильма " Челюсти"

Актрисе Ли Фьерро был 91 год

Голливудская актриса и звезда фильма " Челюсти" Ли Фьерро скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Кинозвезде был 91 год. Добавим, что на прошлой неделе стало известно о смерти еще одной жертвы COVID-19 – британского комика Эдди Ларджа.

Как сообщает Deadline, последние годы Ли Фьерро жила в доме престарелых в штате Огайо. Именно там у актрисы ухудшилось самочувствие и за считаные дни она скончалась.

Актриса Ли Фьерро Фото: Twitter

Отметим, что в Голливуде Ли Фьерро известна благодаря участию в фильме Стивена Спилберга "Челюсти". Актриса сыграла роль миссис Кинтнер – безутешной матери мальчика, который стал первой жертвой нападения акул. В 1987 году Ли Фьерро вернулась на экраны в киноленте "Челюсти-4".

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Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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