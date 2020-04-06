Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

От коронавируса умерла звезда фильма " Челюсти"

Актрисе Ли Фьерро был 91 год

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:30

Голливудская актриса и звезда фильма " Челюсти" Ли Фьерро скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Кинозвезде был 91 год. Добавим, что на прошлой неделе стало известно о смерти еще одной жертвы COVID-19 – британского комика Эдди Ларджа.

Читайте также:
Актриса Александрина Гончарова: Ради съемок в "Отважных" я научилась танцевать на пилоне

Как сообщает Deadline, последние годы Ли Фьерро жила в доме престарелых в штате Огайо. Именно там у актрисы ухудшилось самочувствие и за считаные дни она скончалась.

Актриса Ли Фьерро
Актриса Ли Фьерро
Фото: Twitter

Отметим, что в Голливуде Ли Фьерро известна благодаря участию в фильме Стивена Спилберга "Челюсти". Актриса сыграла роль миссис Кинтнер – безутешной матери мальчика, который стал первой жертвой нападения акул. В 1987 году Ли Фьерро вернулась на экраны в киноленте "Челюсти-4".

Смотрите видео о том, как обнаженная Мадонна обратилась к коронавирусу:

Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Италии после госпитализации умер культовый дизайнер обуви Заразился в больнице: британский комик скончался от COVID-19 Обладатель премии "Эмми" умер от коронавируса
смерть актриса коронавирус пандемия
Реклама

Новости партнеров

Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний

Популярные статьи

Сегодня, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 13:34Events

Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника

Сегодня, 13:14Fun

6 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Сегодня, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Сегодня, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Сегодня, 11:10Food

Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде

Сегодня, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

Ирина Билык: биография и интересные факты об имениннице

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Вчера, 12:10Food

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Вчера, 11:31Fun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 08:00Fun

5 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

4 апреляАфиша

Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц

3 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

Новости партнеров

Онкобольная Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание
Онкобольная Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание
Назван самый красивый мужчина в мире
Назван самый красивый мужчина в мире
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Алла Пугачова показалася без гриму та в домашньому одязі
Алла Пугачова показалася без гриму та в домашньому одязі
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
Магнітні бурі. Прогноз на квітень і рекомендації, як пережити
Магнітні бурі. Прогноз на квітень і рекомендації, як пережити
Аппетитный суп с фасолью и морковью
Аппетитный суп с фасолью и морковью
Чистим гранат от кожуры за 30 секунд
Чистим гранат от кожуры за 30 секунд