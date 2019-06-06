Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

От любви до развода: история любви Славы и Эдгара Каминских

Узнайте, как развивались отношения Славы из НЕАНГЕЛОВ и пластического хирурга Эдгара Каминского

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:26
Слава Каминская разводится с мужем
Слава Каминская разводится с мужем
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

На днях стало известно о том, что Слава и Эдгар Каминские разводятся. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Подольского суда города Киева. В частности, известна дата судебного заседания – 12 июня.

По информации на сайте, Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. А вот инициатором их отношений стала Слава. Знакомство пары произошло случайно. Впервые они увиделись накануне Нового года 2014. У Эдгара тогда был выходной, а Славе пришлось ехать в клинику будущего мужа за компанию с подругой. По стечению обстоятельств, в тот день Эдгар решил приехать на работу.

INSTAGRAM (@edgar_kaminskyi) on

Увидев мужчину, Слава поняла, что он ей симпатичен. Певица достала его номер и в тот же день стала писать ему смс. Первую неделю Эдгар без энтузиазма общался со Славой и не приглашал на свидание. В результате девушка прямо спросила его, не гей ли он. 

После этого состоялось первое свидание, и пара начала встречаться. Отношения развивались довольно стремительно, и уже спустя три месяца пластический хирург Эдгар Каминский сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Это произошло 8 марта 2014 года во время отдыха в Италии.

Эдгар и Слава Каминские разводятся
Эдгар и Слава Каминские разводятся
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

16 июля пара официально стала мужем и женой, а 12 декабря того же года у них родился первенец – сын Леонард.

Отметим, в сети часто появлялась информация о том, что в отношениях Славы и Эдгара не все гладко. Порой супруги не могли сдержать эмоции и выясняли отношения на глазах у всех. Однако несмотря на вспыльчивость, пара сохраняла отношения, а вскоре, 6 декабря 2015 года, в семье снова произошло пополнение – на свет появилась дочь Лаура.

Слава Каминская с мужем Эдгаром и детьми
Слава Каминская с мужем Эдгаром и детьми
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

В интервью Слава неоднократно отмечала, что семья для нее была и будет на первом месте. Более того, певица признавалась, что хотела бы родить мужу третьего ребенка.

В то же время Слава не скрывала, что у них с Эдгаром есть некоторые проблемы отношениях. Артистка полагала, что недопонимания возникают вследствие того, что они выросли в разных семьях и их взгляды на жизнь немного отличаются. А в недавнем интервью Слава заявила, что посещает психотерапевта, чтобы избежать конфликтов в семье.

Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром
Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Отметим, последнее фото с мужем Эдгаром Каминским в Instagram Славы датировано 28 апреля. Они вместе с детьми посетили церковь на Пасху. "День, когда случаются чудеса", – подписала снимок артистка. 

А вчера, 5 июня, Слава Каминская опубликовала кадр из клипа на песню "Роман", под которым подписчики пытались утешить певицу. Спустя несколько часов Слава скрыла комментарии, однако вскоре возобновила. 

Несмотря на то, что в сети все активно обсуждают развод Славы Каминской с мужем Эдгаром, супруги не комментируют появившуюся информацию.

Ранее мы писали, что недавно Слава Каминская назвала причину развода с бывшим мужем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Слава Каминская рассказала, как ей предлагали сделать аборт Слава Каминская рассказала, где бы хотела жить Слава Каминская взбудоражила поклонников внешним видом Слава Каминская показала стильную маму
разводы слава каминская Эдгар Каминский развод Славы Каминской
Реклама

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
Варум: Лёня гулять мало не умеет. Но потом он опять любимый муж
Варум: Лёня гулять мало не умеет. Но потом он опять любимый муж
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Популярные статьи

Сегодня, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Сегодня, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:03Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 11:04Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Вчера, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Вчера, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

4 июняШоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

4 июняСтиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

4 июняFun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Новости партнеров

Настя Каменских показала свадебное фото и
Настя Каменских показала свадебное фото и "взорвала" сеть
Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо
Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье
Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье
Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа
Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Многие телесериалы не выдерживают никакой критики
Многие телесериалы не выдерживают никакой критики
Заливной пирог с яйцом и зеленым луком на кефире
Заливной пирог с яйцом и зеленым луком на кефире
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь