От любви до развода: история любви Славы и Эдгара Каминских

Узнайте, как развивались отношения Славы из НЕАНГЕЛОВ и пластического хирурга Эдгара Каминского

Слава Каминская разводится с мужем Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

На днях стало известно о том, что Слава и Эдгар Каминские разводятся. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Подольского суда города Киева. В частности, известна дата судебного заседания – 12 июня.

По информации на сайте, Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. А вот инициатором их отношений стала Слава. Знакомство пары произошло случайно. Впервые они увиделись накануне Нового года 2014. У Эдгара тогда был выходной, а Славе пришлось ехать в клинику будущего мужа за компанию с подругой. По стечению обстоятельств, в тот день Эдгар решил приехать на работу.

Jan 6, 2017 at 2:50am PST INSTAGRAM (@edgar_kaminskyi) on

Увидев мужчину, Слава поняла, что он ей симпатичен. Певица достала его номер и в тот же день стала писать ему смс. Первую неделю Эдгар без энтузиазма общался со Славой и не приглашал на свидание. В результате девушка прямо спросила его, не гей ли он.

После этого состоялось первое свидание, и пара начала встречаться. Отношения развивались довольно стремительно, и уже спустя три месяца пластический хирург Эдгар Каминский сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Это произошло 8 марта 2014 года во время отдыха в Италии.

Эдгар и Слава Каминские разводятся Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

16 июля пара официально стала мужем и женой, а 12 декабря того же года у них родился первенец – сын Леонард.

Отметим, в сети часто появлялась информация о том, что в отношениях Славы и Эдгара не все гладко. Порой супруги не могли сдержать эмоции и выясняли отношения на глазах у всех. Однако несмотря на вспыльчивость, пара сохраняла отношения, а вскоре, 6 декабря 2015 года, в семье снова произошло пополнение – на свет появилась дочь Лаура.

Слава Каминская с мужем Эдгаром и детьми Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

В интервью Слава неоднократно отмечала, что семья для нее была и будет на первом месте. Более того, певица признавалась, что хотела бы родить мужу третьего ребенка.

В то же время Слава не скрывала, что у них с Эдгаром есть некоторые проблемы отношениях. Артистка полагала, что недопонимания возникают вследствие того, что они выросли в разных семьях и их взгляды на жизнь немного отличаются. А в недавнем интервью Слава заявила, что посещает психотерапевта, чтобы избежать конфликтов в семье.

Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Отметим, последнее фото с мужем Эдгаром Каминским в Instagram Славы датировано 28 апреля. Они вместе с детьми посетили церковь на Пасху. "День, когда случаются чудеса", – подписала снимок артистка.

А вчера, 5 июня, Слава Каминская опубликовала кадр из клипа на песню "Роман", под которым подписчики пытались утешить певицу. Спустя несколько часов Слава скрыла комментарии, однако вскоре возобновила.

Несмотря на то, что в сети все активно обсуждают развод Славы Каминской с мужем Эдгаром, супруги не комментируют появившуюся информацию.

Ранее мы писали, что недавно Слава Каминская назвала причину развода с бывшим мужем.

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