Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

Поклонников разочаровал внешний вид звезды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно рассекретила стоимость своей свадьбы, опубликовала в Instagram новый снимок и нарвалась на критику со стороны подписчиков.

Смотрите видео о том, как прошла свадьба Алины Гросу в Италии:

На опубликованном кадре певица позирует в одном из ресторанов Москвы в платье с откровенным декольте. Именно пикантный вырез и макияж Алины разозлил поклонников. Как написала сама артистка, снимок на крыше ресторана сделал ее новоиспеченный муж – Александр.

INSTAGRAM (@alina_grosu)

Юзеры не оценили вечерний образ звезды и забросали ее негативными комментариями, утверждая, что Алина перетрудилась со сменой внешности: "Правильно говорят люди,о т нее осталось только имя", "Как не настоящая. Ничего, кроме имени, не осталось", "Все фото, как под копирку, нет в них тепла, искренности".

Отметим, что Алина теперь проживает в Москве, где родители супруга подарили им роскошную квартиру.

Ранее певица Алина Гросу презентовала клип на новую песню "Непобедима". Отметим, что артистка посвятила сингл своему мужу Александру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона Алина Гросу умилила сеть новым семейным фото Муж Алины Гросу поделился историей их знакомства
шоу-бизнес певица Алина Гросу
Реклама

Новости партнеров

Почему огурцы едят только в бывшем СССР
Почему огурцы едят только в бывшем СССР
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Популярные статьи

Вчера, 14:56Fun

Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил скандал на Новой волне: видео 18+

Вчера, 12:18Fun

29 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:12Fun

Платье невесты с цветами в области декольте высмеяли в сети: фото

Вчера, 10:09Fun

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

28 августаШоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

28 августаШоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

28 августаШоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

28 августаFun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

28 августаШоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

28 августаШоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

28 августаПсихология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
5 простых способов продлить молодость кожи
5 простых способов продлить молодость кожи
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Салат
Салат "Шамаханская царица"
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах