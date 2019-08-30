"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

Поклонников разочаровал внешний вид звезды

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно рассекретила стоимость своей свадьбы, опубликовала в Instagram новый снимок и нарвалась на критику со стороны подписчиков.

Смотрите видео о том, как прошла свадьба Алины Гросу в Италии:

На опубликованном кадре певица позирует в одном из ресторанов Москвы в платье с откровенным декольте. Именно пикантный вырез и макияж Алины разозлил поклонников. Как написала сама артистка, снимок на крыше ресторана сделал ее новоиспеченный муж – Александр.

29 Авг 2019 в 12:28 PDT INSTAGRAM (@alina_grosu)

Юзеры не оценили вечерний образ звезды и забросали ее негативными комментариями, утверждая, что Алина перетрудилась со сменой внешности: "Правильно говорят люди,о т нее осталось только имя", "Как не настоящая. Ничего, кроме имени, не осталось", "Все фото, как под копирку, нет в них тепла, искренности".

Отметим, что Алина теперь проживает в Москве, где родители супруга подарили им роскошную квартиру.

Ранее певица Алина Гросу презентовала клип на новую песню "Непобедима". Отметим, что артистка посвятила сингл своему мужу Александру.

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