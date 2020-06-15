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"От него я теряю голову": Лилия Ребрик раскрыла секреты идеальных отношений с Андреем Диким

Сегодня, 14:06

Знаменитая ведущая рассказала, что значит для нее любовь

Актриса и телеведущая утреннего шоу "Ранок з Україною" Лилия Ребрик продолжает вдохновлять подписчиков семейными снимками. Лилия опубликовала фотографию со своим мужем хореографом Андреем Диким. На снимке знаменитая украинская пара позировала в белоснежных рубашках под летними солнечными лучами. Телеведущая сопроводила фотографию коротким, но полезным сообщением, в котором раскрыла для своих поклонников важные компоненты семейного счастья.

Смотрите в сюжете об отце Лилии Ребрик:

По мнению Лилии Ребрик, основными "китами" гармонии в отношениях являются дружба, страсть и уважение. Затем Лилия подробно рассказала о каждой из составляющих.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий
Лилия Ребрик и Андрей Дикий
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Мой муж – мой друг. Но при этом от него я теряю голову и чувствую, как быстро бьется мое сердце. В то же время настолько уважаю, что он в нашей семье безусловный авторитет", – написала Лилия Ребрик в Instagram.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий сыграли свадьбу в 2011 году. Сейчас у супругов двое дочек – Диана, которая родилась в 2011 году, и Полина, которой в апреле этого года исполнилось два года.

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как одним своим поступком довела отца до слез.

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