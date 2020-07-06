От осложнений коронавируса умер звезда Бродвея Ник Кордеро

Канадскому актеру был 41 год

На днях стало известно, что популярную в 90-х российскую певицу госпитализировали с коронавирусом. А в минувшее воскресенье, 5 июля, в Лос-Анджелесе от осложнений коронавирусной инфекции умер звезда Бродвея, канадский актер Ник Кордеро. На момент смерти ему был 41 год.

О кончине Кордеро сообщила его жена Аманда Клоотс на своей странице в Instagram. "У бога еще один ангел на небесах. Мой дорогой муж умер этим утром", – написала она.

Актер Ник Кордеро Фото: Getty Images

Актер поступил в отделение интенсивной терапии 31 марта. Первоначально ему диагностировали пневмонию. Были сделаны тесты на COVID-19, два из них показали отрицательный результат, а третий – положительный.

Через две недели здоровье Кордеро значительно ухудшилось. В общей сложности актер провел под наблюдением врачей 95 дней.

Ник Кордеро обрел широкую известность благодаря своим ролям на Бродвее. Он был номинирован на премию Тони за лучшую мужскую роль в мюзикле Bullets Over Broadway 2014 года и дважды номинировался на премию Drama Desk Awards. Он также снимался фильмах "Реальные парни", Mob Town и исполнил роль в сериале "Голубая кровь" на телеканале CBS.

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