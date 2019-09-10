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Отец Бритни Спирс лишил ее опекунства над детьми – СМИ

Из-за проблем с психикой певица пока не может воспитывать сыновей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: instagram.com/britneyspears

После скандала в семье американской певицы Бритни Спирс на почве избиения старшего внука, отец звезды Джейми Спирс лишил ее опекунства над сыновьями – 13-летним Шоном и 12-летним Джейдоном.

Бритни Спирс заявила, что папарацци испортили ее фигуру на фото:

Как сообщает издание People, 67-летний Джейми обратился в суд Лос-Анджелеса с такой просьбой из-за психологических проблем Бритни. Он назвал это "временными" мерами. Но изначально отец знаменитости получил отказ из-за жалобы экс-супруга Спирс Кевина Федерлайна на то, что мужчина избил старшего внука. После этого заявления в полицию Кевину передали 90% прав опеки над детьми. Теперь Бритни Спирс боится, что может и вовсе потерять право опеки над сыновьями. И не "может поверить", что ее отец своими действиями мог поставить под угрозу ее отношения с сыновьями.

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Отметим, что Джейми Спирс в 2008 году был назначен официальным опекуном дочери. Но теперь права опеки переходят к ее давней помощнице Джоди Монтгомери.

INSTAGRAM (@britneyspears)

"Джейми будет получать новости о Бритни и постарается удостовериться в том, что она защищена от людей, которые могут попытаться извлечь выгоду из ситуации. Ее мать Линн также будет рядом, если Бритни понадобится помощь", — говорит источник.

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram несколько селфи с 25-летним бофрендом, на которых выглядит счастливой и влюбленной. Однако ее психическое здоровье ставят под сомнение. Недавно Бритни была замечена в Лос-Анджелесе возле здания суда, где проходило слушание об опеке над ее жизнью. Но внимание привлекло то, что звезда прогуливалась босиком.

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Источник: People
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