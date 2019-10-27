"Отчаянную домохозяйку" Фелисити Хаффман досрочно выпустили из тюрьмы

Актриса пробыла в заключении 11 дней вместо назначенных судом 14-ти

Фелисити Хаффман Фото: Getty Images

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман, которую приговорили к тюремному сроку за дачу взятки, досрочно освобождена из тюрьмы. В сентябре бостонский суд назначил 56-летней актрисе наказание в виде двух недель за решеткой и 250 часов общественных работ.

Подробнее о скандале вокруг Фелисити Хаффман смотрите в сюжете:

Фелисити Хаффман призналась в мошенничестве – она предложила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь приняли в один из престижных американских колледжей. За это знаменитость оштрафовали на 30 тысяч долларов, а также приговорили к 14 дням заключения и 250 часам общественных работ.

Теперь стало известно, что Хаффман вышла из федеральной тюрьмы на три дня раньше окончания ее двухнедельного срока. Это подтвердил официальный представитель актрисы.

В соответствии с тюремной политикой Дублинской тюрьмы Калифорнии, где находилась Хаффман, заключенные, которых планируется выпустить на выходных, выходят на свободу в пятницу.

Ранее появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме.

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