Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Отчаянную домохозяйку" Фелисити Хаффман досрочно выпустили из тюрьмы

Актриса пробыла в заключении 11 дней вместо назначенных судом 14-ти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Фото: Getty Images

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман, которую приговорили к тюремному сроку за дачу взятки, досрочно освобождена из тюрьмы. В сентябре бостонский суд назначил 56-летней актрисе наказание в виде двух недель за решеткой и 250 часов общественных работ.

Подробнее о скандале вокруг Фелисити Хаффман смотрите в сюжете:

Фелисити Хаффман призналась в мошенничестве – она предложила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь приняли в один из престижных американских колледжей. За это знаменитость оштрафовали на 30 тысяч долларов, а также приговорили к 14 дням заключения и 250 часам общественных работ.

Теперь стало известно, что Хаффман вышла из федеральной тюрьмы на три дня раньше окончания ее двухнедельного срока. Это подтвердил официальный представитель актрисы.

В соответствии с тюремной политикой Дублинской тюрьмы Калифорнии, где находилась Хаффман, заключенные, которых планируется выпустить на выходных, выходят на свободу в пятницу.

Ранее появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анджелина Джоли откровенно рассказала, почему удалила обе груди Известная актриса подала в суд на Харви Вайнштейна Скелеты в шкафу Деми Мур: какие секреты актриса раскрыла в своих мемуарах
суд актриса Отчаянные домохозяйки Фелисити Хаффман
Реклама

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?

Популярные статьи

Сегодня, 07:09Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

Сегодня, 05:01Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 21:45Events

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

Вчера, 10:50Техно

Samsung тайно готовит Android 10 для старых смартфонов

Вчера, 05:02Fun

26 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 октябряFun

Гигантскую рыбу размером с человека поймал американец

25 октябряШоу-бизнес

Владимир Дантес о романе со Светланой Тарабаровой: "Счастлив, что она со мной разошлась"

25 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

25 октябряFood

Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 рецептов

25 октябряШоу-бизнес

Не узнать! Певица Адель сильно похудела – фото

25 октябряШоу-бизнес

Селена Гомес встала на защиту жены Джастина Бибера

25 октябряFun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

25 октябряFun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

24 октябряEvents

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 октябряWellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

24 октябряШоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Назван продукт-
Назван продукт-"убийца" аппетита