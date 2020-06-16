Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отчим-трансгендер Ким Кардашьян о смене пола и имени: "Ни о чем не жалею"

Сегодня, 17:11

Уильям Брюс Дженнер в 65 лет решился стать женщиной

Отец голливудской звезды Кайли Дженнер, которую недавно лишили звания самой молодой миллиардерши в мире, и отчим Ким Кардашьян в честь пятилетия смены пола дал интервью, рассказав о сложном жизненном пути. Мужчина еще давно просил называть его Кейтлин и теперь счастлив, ведь приобрел свое истинное я.

Ким Кардашьян и Кейтлин Дженнер
Ким Кардашьян и Кейтлин Дженнер
Фото: Getty Images

В возрасте 65 лет олимпийский чемпион Уильям Брюс Дженнер принял решение стать женщиной. Впервые мужчина почувствовал себя действительно заметным, когда в июле 2015 года получил свое водительское удостоверение.

"Это было так эмоционально. Там была я. Кейтлин Мари Дженнер. Но потом, подумала я, заслужил ли Брюс быть выброшенным? Он сделал много хороших вещей. Он воспитал 10 детей. Брюс делал почти все, что мог. Он воспитал 10 детей. Теперь время думать, что делает Кейтлин?" — рассказала Кейтлин в интервью People.

Ким Кардашьян и Уильям Брюс Дженнер до смены пола
Ким Кардашьян и Уильям Брюс Дженнер до смены пола
Фото: Getty Images

По словам женщины, 51% транс-людей из-за внутренних противоречий заканчивают жизнь самоубийством. За эти пять лет, отмечает Кейтлин, она во многом изменила свое мышление, перестраивает работу своего фонда на работу с транс-молодежью и выделяет стипендии транс-студентам. Она не жалеет о том, что сменила пол, наоборот – чувствует себя счастливым человеком.

Синтия Никсон показала своего сына-трансгендера. Все детали в сюжете:

"Я ни о чем не жалею. Я люблю свою общину. Я действительно хочу помочь. Это мой путь. Да, он отличается от пути других транс-людей. Я поняла это. Но суть заключается в следующем: когда я просыпаюсь утром, я довольна собой", — заявила она.

Напомним, что два года назад Кейтлин Дженнер собиралась пожениться с 21-летней девушкой-трансгендером по имени София Хатчинс.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Звездная мама Ким Кардашьян растрогала фанатов роликами с дочкой: Норт Уэст исполнилось 7 лет Ким Кардашьян и Канье Уэст угрожают своему бывшему телохранителю Сказочная жизнь Кайли Дженнер: на что тратит деньги 22-летняя миллиардерша
Голливуд шоу-бизнес Ким Кардашьян трансгендер Кайли Дженнер Кейтлин Дженнер
Реклама

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Невеста Шабанова попозировала в купальнике
Невеста Шабанова попозировала в купальнике
Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги
Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги

Популярные статьи

Сегодня, 15:54Wellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Сегодня, 14:39Events

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Сегодня, 13:07Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Сегодня, 11:33Travel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Сегодня, 11:18Fun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Сегодня, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

Вчера, 19:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 18:42Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 15:19Travel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

Вчера, 11:33Fun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

14 июняFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

14 июняWellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

14 июняWellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

14 июняПсихология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Ефремов пытался покончить с собой - СМИ
Ефремов пытался покончить с собой - СМИ
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
"Неужели развод": принц Гарри обманул Меган Маркл
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Всего из литра молока приготовим настоящую домашнюю сметану
Всего из литра молока приготовим настоящую домашнюю сметану

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять