Отчим-трансгендер Ким Кардашьян о смене пола и имени: "Ни о чем не жалею"

Уильям Брюс Дженнер в 65 лет решился стать женщиной

Отец голливудской звезды Кайли Дженнер, которую недавно лишили звания самой молодой миллиардерши в мире, и отчим Ким Кардашьян в честь пятилетия смены пола дал интервью, рассказав о сложном жизненном пути. Мужчина еще давно просил называть его Кейтлин и теперь счастлив, ведь приобрел свое истинное я.

Ким Кардашьян и Кейтлин Дженнер Фото: Getty Images

В возрасте 65 лет олимпийский чемпион Уильям Брюс Дженнер принял решение стать женщиной. Впервые мужчина почувствовал себя действительно заметным, когда в июле 2015 года получил свое водительское удостоверение.

"Это было так эмоционально. Там была я. Кейтлин Мари Дженнер. Но потом, подумала я, заслужил ли Брюс быть выброшенным? Он сделал много хороших вещей. Он воспитал 10 детей. Брюс делал почти все, что мог. Он воспитал 10 детей. Теперь время думать, что делает Кейтлин?" — рассказала Кейтлин в интервью People.

Ким Кардашьян и Уильям Брюс Дженнер до смены пола Фото: Getty Images

По словам женщины, 51% транс-людей из-за внутренних противоречий заканчивают жизнь самоубийством. За эти пять лет, отмечает Кейтлин, она во многом изменила свое мышление, перестраивает работу своего фонда на работу с транс-молодежью и выделяет стипендии транс-студентам. Она не жалеет о том, что сменила пол, наоборот – чувствует себя счастливым человеком.

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"Я ни о чем не жалею. Я люблю свою общину. Я действительно хочу помочь. Это мой путь. Да, он отличается от пути других транс-людей. Я поняла это. Но суть заключается в следующем: когда я просыпаюсь утром, я довольна собой", — заявила она.

Напомним, что два года назад Кейтлин Дженнер собиралась пожениться с 21-летней девушкой-трансгендером по имени София Хатчинс.

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