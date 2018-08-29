Отдала лучшие годы: почему не могут развестись Ченниг Татум и Дженна Дьюэнн

Пара не может поделить деньги, недвижимость и опеку

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн. Фото: AFP

Голливудская пара Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн объявили о расставании еще весной этого года. Однако бракоразводный процесс затянулся из-за того, что Ченнинг и Дженна не могут договориться об условиях опеки. Об этом сообщил источник In Touch.

Как отмечает издание, экс-супруги действуют исключительно в интересах пятилетней дочери, однако в ходе обсуждений стало ясно, что достижение компромисса осложняется множеством деталей.

Еще один камень преткновения — финансы. Несмотря на довольно успешную карьеру Дженны, главным добытчиком в семье был все же Ченнинг. Участие в фильмах уровня "Супер Майк" и "Мачо и ботан" помогло актеру сколотить состояние в $ 60 млн.

"Дженна считает, что отдала Ченнингу лучшие годы своей жизни, и теперь рассчитывает, что он обеспечит ее будущее", — отметил источник.

Кроме денег, у пары есть и общая собственность – особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 6 миллионов долларов, а также автомобили Tesla и олдтаймер Chevrolet. Разобраться, кому что достанется, Дженна и Ченнинг пока не могут.

Напомним, мы предлагали интересную подборку - какие пары распались в этом году.