Отдых звезд: Олег Винник мечтает об особом отпуске

Певец признался, что из-за насыщенного графика об отдыхе приходится только мечтать

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, Олег Винник рассказал о планах относительно отдыха.

Олег Винник получил огромный подарок от поклонников. Детали в сюжете:

Популярный певец, любимец женщин Олег Винник признался, что об отдыхе пока приходится только мечтать – из-за чрезвычайно насыщенного гастрольного графика. Впрочем, свою мечту звезда активно визуализирует.

"К сожалению, я пока не могу позволить себе отдых. Дело в том, что трудно выделить даже пять или семь дней – настолько у меня расписан график. Если после концерта могу поспать пару часов – уже хорошо", – рассказал артист.

Впрочем, Олег Винник мечтает об особом отпуске, чтобы отдохнуть не только физически, но и обогатиться духовно.

"Давно хочу посетить одну страну, в которой еще ни разу не был. Это очень особенное место, в первую очередь, с духовной точки зрения, поэтому ожидаю поездки очень трепетно. Хочу побывать там в монастырях, в некоторые из которых, кстати, трудно попасть. Если получится, потом поделюсь впечатлениями", – отметил Олег Винник за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Александр Скичко и Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию зрители увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Ранее мы также писали, что Олег Винник прокомментировал политические амбиции своих коллег.

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