Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отдых звезд: Олег Винник мечтает об особом отпуске

Певец признался, что из-за насыщенного графика об отдыхе приходится только мечтать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, Олег Винник рассказал о планах относительно отдыха.

Олег Винник получил огромный подарок от поклонников. Детали в сюжете:

Популярный певец, любимец женщин Олег Винник признался, что об отдыхе пока приходится только мечтать – из-за чрезвычайно насыщенного гастрольного графика. Впрочем, свою мечту звезда активно визуализирует.

"К сожалению, я пока не могу позволить себе отдых. Дело в том, что трудно выделить даже пять или семь дней – настолько у меня расписан график. Если после концерта могу поспать пару часов – уже хорошо", – рассказал артист.

Впрочем, Олег Винник мечтает об особом отпуске, чтобы отдохнуть не только физически, но и обогатиться духовно.

"Давно хочу посетить одну страну, в которой еще ни разу не был. Это очень особенное место, в первую очередь, с духовной точки зрения, поэтому ожидаю поездки очень трепетно. Хочу побывать там в монастырях, в некоторые из которых, кстати, трудно попасть. Если получится, потом поделюсь впечатлениями", – отметил Олег Винник за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Александр Скичко и Олег Винник
Александр Скичко и Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию зрители увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Ранее мы также писали, что Олег Винник прокомментировал политические амбиции своих коллег.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лето в разгаре: ТОП-10 звездных красоток в купальниках Софи Тернер и Джо Джонас отправились в медовый месяц на Мальдивы: первые кадры Олег Винник заинтриговал поклонников сюрпризом Влад Яма, Гайтана и другие звезды рассказали, как отдыхали в 90-х
олег винник отдых звезд
Реклама

Новости партнеров

Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Ученые подкорректировали нормы артериального давления
Ученые подкорректировали нормы артериального давления
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Популярные статьи

Вчера, 19:55Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:51Шоу-бизнес

40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике

Вчера, 17:27Психология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому: подробности

Вчера, 16:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Без MONATIK: названо имя нового члена жюри шоу "Танці з зірками"

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

Погиб Евгений Щербаков: загадочная история смерти ведущего

Вчера, 07:07Техно

Почему темная материя не убивает людей: ученые нашли объяснение

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 18 июля: все знаки зодиака

17 июляАфиша

После просмотра сериала "Чернобыль" ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство

17 июляFood

Как приготовить идеальные сырники на завтрак

16 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

16 июляТехно

Лунное затмение 17 июля: онлайн трансляция

16 июляWellness

Сегодня – пик: как пережить магнитную бурю

16 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние в июле: точная дата и особенности

16 июляШоу-бизнес

"Мечта сбылась": Влад Яма похвастался новой прической

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Вражаючий вигляд нового надшвидкісного вертоліта для армії США
Вражаючий вигляд нового надшвидкісного вертоліта для армії США
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь