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Отдых звезд: Олег Винник, MONATIK и другие рассказали, как провели лето

Самыми популярными направлениями в этом году стали Италия и Турция

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24

Одни – на гастроли, другие – на отдых, третьи – совмещали приятное с полезным. Так или иначе, украинские знаменитости много путешествовали этим летом.

Настя Каменских и Потап устроили себе еще один медовый месяц, на этот раз в Италии.

"Ну, мы не догуляли с Настей Каменских, с моей женой, медовый наш отпуск. Она итальянка, она же выросла в Италии, наполовину итальянка, и мы поедем в Италию что-нибудь поесть, попить, посмеяться и покупаться", – делился Потап.

Судя по публикациям пары в социальных сетях, на одном месте они больше одного-двух дней не задерживалась. Прогулки, яхтинг, дискотеки, спорт – это лишь незначительная часть того, что наблюдала публика. А компанию Потапу и Насте в их медовом отпуске составили лучшие друзья – Алексей "Позитив" Завгородний с женой Анной.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Недалеко от Потапа и Насти улетела и другая звездная пара – Валерий Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой. Вместе с двумя сыновьями, Константином и Лукой, в ​​начале июля певица отправилась на летние каникулы на юг Франции. Из-за отдыха с детьми Джанабаевой даже пришлось отменить выступление на фестивале "Лайма Рандеву" в Юрмале.

За несколько недель отдыха пара успела объездить не только французские побережья, но и посетить Испанию. Альбина даже опубликовала редкое фото с 15-летним сыном Константином, которого родила, когда Меладзе еще был женат на первой жене Ирине. Напомним, официально Валерий Меладзе развелся в 2014-м. В том же году Альбина родила любимому второго сына – Луку. Тогда пара официально узаконила отношения.

Альбина Джанабаева на отдыхе
Альбина Джанабаева на отдыхе
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Европейскому отдыху отдал предпочтение и любимец женщин – Олег Винник. Судя по фотографиям, он наконец попробовал настоящий венский шницель в самой Вене, Австрия. А до этого неделю успел понежиться на греческом побережье, отдых на котором планировал заранее.

"Я всегда мечтал о Греции, и это для меня очень важно. И если у меня будет возможность еще попасть на Афон, я все расскажу, я знаю, что туда только мужчины попадают, но я все расскажу и передам", – говорит Винник.

А вот MONATIK вместе с женой Ириной и сыновьями Даней и Платоном в августе отдыхали в одном из самых роскошных отелей Турции. К слову, компанию семейству составила другая звездная семья: экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая с дочерью Натальей и сыном Андреем.

Ирина Демичева на отдыхе
Ирина Демичева на отдыхе
Фото: instagram.com/irinademicheva

Однако отдыхало семейство MONATIK не только в Турции. В начале июля они впервые посетили далекую Кубу.

"Это, конечно, необычная страна и Гавана, это такое колоритное место, где каждая трещинка на домике, что-то, что могло бы показаться не слишком совершенным, оно выглядит, как такая сплошная декорация. Красиво, жарко, на самом деле, но терпимо", – говорит MONATIK.

Как отдохнули Светлана Тарабарова, Тина Кароль, Тарас Тополя, Michelle Andrade, Камалия, Макс Барских, Сергей Бабкин и DZIDZIO – смотрите в увлекательном сюжете.

Ранее мы также писали, что Потап отвел сына в школу. 11-летний Андрей накануне 1 сентября сменил цвет волос.

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