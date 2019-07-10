Отец Алины Гросу идет в депутаты ВРУ: как его поддерживает звездная дочь

Певица поддерживает амбиции отца

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Отец популярной певицы, которая уже несколько лет живет в Москве, Алины Гросу решил баллотироваться в народные депутаты. Отметим, что до этого Михаил Гросу являлся депутатом Черновицкого горсовета, а теперь решил расширять горизонты.

Алина Гросу отгуляла громкую свадьбу в Италии. Детали в сюжете:

Уже известно, что отец Алины Гросу баллотируется в Верховную Раду Украины по 203 округу. После свадьбы дочери Михаил решил активно готовиться к выборам и устроил тур по населенным пунктам своего округа, среди которых смт Глыбокая, с. Михальча, Каменная и др. Примечательно, что Алина Гросу решила поддержать отца и отправится расширять электорат вместе с ним. Артистка будет выступать в качестве приглашенного звездного гостя.

Об этом Алина Гросу сообщила в instastories:

Отец Алины Гросу баллотируется в депутаты ВРУ/instagram.com/stories/alina_grosu

Отметим, что 1 июня Алина Гросу расписалась с возлюбленным, а спустя несколько недель они с Александром устроили пышную свадьбу в Италии. За время торжества невеста сменила четыре платья. Известно также, что одни родители подарили молодоженам квартиру, а другие оплатили роскошную свадьбу.

Алина Гросу со своими родителями и мужем Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним также, недавно муж Алины Гросу поделился историей их знакомства. Пара скрывала отношения с 2015 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram