Отец британской актрисы умер из-за коронавируса: эмоциональное обращение звезды

Звезда "Трасформеров" показала фото из больницы

Британская актриса и звезда "Трансформеров" София Майлс шокировала поклонников заявлением – ее 67-летний отец Питер скончался из-за коронавируса. Ему, как актеру Тому Хэнксу и его супруге, так и не удалось побороть недуг. 40-летняя актриса в социальной сети рассказала о заражении отца, а спустя несколько часов мужчина скончался. До заражения COVID-19 Питер страдал от болезни Паркинсона.

На своей странице в Twitter София Майлс показала щемящий снимок из больничной палаты. Звезда кино посещала больного отца, прикованного к больничной койке, в маске, очках и перчатках.

"Покойся с миром, Питер Майлс. Мой дорогой папа умер всего несколько часов назад. Это коронавирус забрал его", – написала София Майлс.

Подробнее о заражении Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон смотрите в сюжете:

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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