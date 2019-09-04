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Отец Бритни Спирс избил ее 13-летнего сына – СМИ

Джейми Спирс ворвался в комнату к внуку и накинулся на него

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: instagram.com/britneyspears

Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн обратился в полицию с утверждениями, что отец поп-звезды Джейми Спирс избил своего 13-летнего внука Шона.

Бритни Спирс заявила, что папарацци испортили ее фигуру на фото:

По информации People, Джейми Спирс ворвался к Шону в комнату, сломав дверь, и "яростно тряс его" после ссоры — в присутствии младшего внука. После этого бывший муж певицы подал жалобу в полицию. Примечательно, что накануне суд постановил передать Кевин Федерлайн право приоритетной опеки над совместными детьми с Бритни. До этого они с певицей делили опеку над мальчиками поровну. На то, чтобы экс-супруг почти полностью обладал опекой над детьми, певица сама согласилась. 

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По словам адвоката ее бывшего мужа, она приняла правильное решение, поскольку так Шон и его 12-летний брат Джейден будут в большей безопасности. Видеться со своими детьми американской звезде теперь можно только в присутствии еще одного взрослого, кандидатуру которого должен одобрить Федерлайн.

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram несколько селфи с 25-летним бофрендом, на котором выглядит счастливой и влюбленной. Однако, ее психическое здоровье ставят под сомнение. Недавно Бритни была замечена в Лос-Анджелесе возле здания суда, где проходило слушание об опеке над ее жизнью. Но внимание привлекло то, что звезда прогуливалась босиком.

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