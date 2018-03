Отец детей Бритни Спирс хочет еще больше денег на их содержание

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн обратился к отцу певицы с просьбой увеличить сумму выплачиваемых ему алиментов. 39-летний бывший танцор и рэпер, выступающий под псевдонимом K-Fed, получил при разводе со Спирс в 2007 году 1,3 миллиона отступных, и ему были назначены ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч долларов. Но теперь Кевин утверждает, что этих денег ему не хватает на то, чтобы поддерживать уровень жизни их общих с Бритни сыновей – 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена.

Бритни в 2008 году после проблем с наркотиками, психического срыва и лечения потеряла право преимущественной физической и юридической опеки над своими детьми. Более того, ей и самой назначили опекуна – им стал отец певицы Джейми. За все это время ей так и не удалось пока восстановить эти права, что дает некоторые преимущества Кевину. В феврале 2017 года издание US Weekly сообщила о неких "возмутительных требованиях", которые выдвинул Федерлайн в отношении Спирс, но она не стала вступать с ним в переговоры и направила бывшего мужа разбираться с ее отцом. Теперь, как сообщает TMZ, стало известно о письме, которое Кевин направил Джейми. Издание предполагает, что причиной стали возросшие доходы певицы: за свои концерты в Вегасе "Piece of Me" она получила в прошлом году гонорар в размере 137 тысяч долларов.

Маловероятно, что Спирс согласится на эти условия, скорее, возобновит юридические разбирательства с целью вернуть себе опеку над сыновьями, тем более что за десять лет ее не в чем было упрекнуть с точки зрения здорового образа жизни. Все друзья певицы говорят, что дети – самое главное, что есть в ее жизни.

Кевин и Бритни поженились в 2004 году, а в 2006-м – буквально через два месяца после рождения их младшего сына – Спирс подала на развод. У Федерлайна есть еще четверо детей, кроме Шона и Джейдена: двое от бывшей жены Шар Джексон и двое – с нынешней супругой Викторией Принс.

