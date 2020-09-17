Отец Джиджи Хадид намекнул, что модель уже родила первенца: фото

Хадид написал трогательное письмо внучке

Отец знаменитой модели Джиджи Хадид Мохамед Хадид намекнул на то, что модель уже родила первенца, пишет Page Six.

В своем Instagram-аккаунте он опубликовал трогательное письмо, которое посвятил внучке. Поклонники семьи Хадид решили, что малышка уже появилась на свет и принялись поздравлять Мохамеда с тем, что он стал дедушкой.

Мохамед и Джиджи Хадид Фото: instagram.com/mohamedhadid

"Привет, маленькая внученька, это я, мое сердце настолько наполнено счастьем, насколько это возможно. Я желаю тебе солнца и луны, желаю быть счастливой. Знай, что дедушка всегда рядом я сделаю для тебя все, что угодно, моя дорогая. Когда я услышал, что ты уже скоро появишься на свет, я улыбнулся и вытер слезу. Я плакал, потому что знал, что мое сердце всегда будет принадлежать тебе", – написал Мохамед.

Позже Хадид удалил свой пост, но поклонники успели сохранить фото письма. Как пишет Hollywood Life, Мохамед удалил публикацию, но прежде чем это сделать, ответил на один из комментариев, заявив, что Джиджи еще не родила.

Скриншот: соцсети

Отметим, что о беременности Хадид стало известно в апреле этого года. Отцом будущего ребенка является бойфренд Джиджи Зейн Малик, известный американский певец.

Напомним, Джиджи Хадид впервые поделилась фото с округлившимся животом.

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