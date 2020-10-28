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Отец Леонида Агутина срочно госпитализирован с тяжелой формой коронавируса

Сегодня, 08:54

Степень насыщенности кислородом крови у Агутина-старшего – 90%

Отец Леонида Агутина, знаменитый советский певец и композитор Николай Петрович Агутин госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что он болен коронавирусом уже более двух недель. Вчера начались осложнения.

"У 85-летнего Николая Петровича — тяжелая форма коронавируса. Заболел он 12 октября — получил положительный тест, два последующих теста показали отсутствие вируса. Притом что все это время Агутин-старший чувствовал себя не очень. Вчера певцу стало хуже. Врачи подтвердили вирусную пневмонию и снова взяли мазок. Уровень сатурации (степени насыщения крови кислородом) опустился до 90%. Агутин входит в группу риска, сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние", – говорится в сообщении.

Николай и Леонид Агутины
Николай и Леонид Агутины
Фото: instagram.com/nikolaiagutin

Напомним, 75-летнего Евгения Петросяна госпитализировали с коронавирусом. Мы также сообщали, что у 44-летней Земфиры обнаружили коронавирус. Не уточняется, какие именно симптомы у артистки, однако известно, что она сама обратилась к медикам за помощью.

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