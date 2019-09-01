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Отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом интервью после рождения Арчи

Томас Маркл утверждает, что ему на дают видеться с внуком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Меган Маркл и ее отец Томас
Меган Маркл и ее отец Томас
Фото: The Daily Mail

Отец Меган Маркл Томас дал первое интервью после рождения Арчи Харрисона. Томас Маркл, который узнал о беременности дочери по радио, утверждает, что Меган и Гарри не дают ему видеться с внуком и обвиняет королевскую семью в лицемерии. Об этом пишет Daily Mail.

Какую няню Меган Маркл выбрала для Арчи, смотрите в сюжете:

В откровенной беседе с журналистами Томас Маркл искренне удивляется, почему ему не показывают собственного внука. Он отмечает, что молчал во время беременности Меган, чтобы не беспокоить ее, а после рождения Арчи надеялся, что дочь пойдет на контакт. Но этого не произошло.

Томас признался, что впервые увидел фотографию внука в сети. По его словам, герцоги Сассекские не общались с ним после свадьбы, и, судя по всему, не собираются этого делать. "Я все еще не видел моего зятя. Почему Гарри не мог сесть в самолет и прилететь ко мне просить ее руки?", – задается вопросом папа Меган.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Скандальный американец не стесняется называть королевскую пару лицемерами: "Нельзя говорить одно, а делать другое. Все в восторге от того, как они добрые и замечательные. Но они совсем не замечательные в отношении своей собственной семьи. Это лицемерно. Вы не можете изображать из себя благотворителей и тех, кто объединяет людей, а затем игнорировать собственного отца и всю семью".

"Я всегда надеялся, что буду так же близок с ребенком Меган, как был близок с ней ... Я бы хотел, чтобы они прислали мне его фотографию, чтобы я мог вставить ее в рамку и повесить на стену, рядом с одним из снимков Меган. Разве этого не хотел бы любой дедушка? С удовольствием выяснил бы, унаследовал ли он знаменитый нос Марклов", – сказал Томас Маркл в интервью.

Маленькая Меган Маркл / Фото: Daily Mail

Недавно СМИ писали, что старший брат Меган Маркл попал в вытрезвитель.

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