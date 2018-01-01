Отец Меган Маркл признался, почему не приедет на свадьбу дочери

73-летний Томас сообщил, что в среду утром в одной из клиник Лос-Анджелеса ему будет сделана операция на сердце

Меган Маркл. Фото: AFP

19 мая в Виндзорском замке состоится королевская свадьба – принц Гарри женится на Меган Маркл. Отец Меган, Томас Маркл, подтвердил порталу TMZ, что на свадьбе он присутствовать не сможет из-за проблем со здоровьем.

73-летний Томас сообщил журналистам, что в среду утром в одной из клиник Лос-Анджелеса ему будет сделана операция на сердце – стентирование сосудов. По его словам, операция необходима из-за недавно перенесенного им сердечного приступа, вызванного поведением его сына – Томаса-младшего. Последний написал принцу Гарри открытое письмо, в котором пытался убедить его не жениться на Меган.

Ранее сообщалось, что Томас Маркл решил не участвовать в свадебной церемонии по другим причинам – из-за скандала с постановочными фотографиями, которые он позволил сделать папарацци. Идея подставной фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре Саманте, в чем последняя лично призналась во время интервью на телевидении.

Напомним, Меган Маркл выйдет замуж в платье, созданном австралийскими дизайнерами Тамарой Ральф и Майклом Руссо и стоимость его составит порядка 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов).