Отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери с принцем Гарри

Причиной тому стали скандальные снимки папарацци, которые сфотографировали Томаса Маркла по его личной просьбе

Меган Маркл. Фото: AFP

Совсем недавно представитель Кенсингтонского дворца сообщил о том, что отец Меган Маркл будет присутствовать на свадьбе дочери. Однако вчера в прессе появились сообщения, что Томас Маркл все же пропустит событие. Причиной тому стали скандальные снимки папарацци, которые сфотографировали Томаса Маркла по его личной просьбе.

73-летний Томас Маркл прогуливается по улице, снимает мерки для смокинга, смотрит альбомы с фотографиями Великобритании – серия этих снимков, под условным названием "Отец Меган готовится к свадьбе дочери", на днях была обнародована в сети. Эти снимки оказались постановочными.

Как стало известно TMZ, отец Меган Маркл сам договорился с папарацци, чтобы сделать эти фото и опубликовать их в интернете. Более того: после скандала с фото Томас попал в госпиталь с сердечным приступом, а после того как выписался оттуда, сообщил, что не поедет на свадьбу, чтобы еще больше не смутить свою дочь.

"Это очень личный момент для Мисс Маркл в последние дни перед ее свадьбой. Она и принц Гарри вновь призывают проявить понимание и уважение в этой сложной ситуации, – сообщил представитель дворца.

Напомним, Меган Маркл выйдет замуж в платье, созданном австралийскими дизайнерами Тамарой Ральф и Майклом Руссо и стоимость его составит порядка 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов).