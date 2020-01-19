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Отец Меган Маркл считает, что его дочь "разрушила" королевскую семью

Томас Маркл резко высказался в адрес дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Томас Маркл Фото: Channel 5
Томас Маркл
Фото: Channel 5

Отец Меган Маркл, с которым бывшая актриса уже долгое время не общается, считает поступок герцогов Сассекских недостойным. Томас Маркл назвал Меган "разрушительницей" монархии после того, как она и ее супруг принц Гарри решили отделиться от королевской семьи. Об этом сообщает Metro.

Почему у Меган Маркл нет британского гражданства, смотрите в сюжете:

75-летний Томас Маркл дал интервью для телеканала 5 News, в котором заявил, что не понимает решения своей дочери и принца Гарри, так как они изначально знали, на что идут.

По словам Томаса, герцоги Сассекские не могут отказываться от обязательств перед Букингемским дворцом, а поступив именно так, они уменьшают и ослабляют мощь монархии.

"Когда они поженились, они взяли на себя обязательства и должны быть частью монархии и представлять ее. И было бы глупо для них этого не делать. Это одна из самых больших их ошибок, сделанных когда-либо. Они разрушают монархию, удешевляют ее, делают ее потрепанной... Они не должны этого делать", – высказался папа Меган.

Меган Маркл и ее отец Томас
Меган Маркл и ее отец Томас
Фото: The Daily Mail

Томас также с сожалением отметил, что та Меган, которую он видит сейчас, значительно отличается от той девочки, которую он воспитал. Якобы девушка разрушает все вокруг себя.

"Она на самом деле воплотила мечту каждой девочки. Все хотят стать принцессой, а она получила это и теперь выбрасывает. Меня это смущает", – добавил Маркл.

Накануне стало известно, что Елизавета II лишила Меган Маркл и принца Гарри королевского титула.

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