Отец Жанны Фриске отказывается вернуть долг за лечение певицы: детали скандала

Владимир намерен оспорить решение суда

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир отказывается возвращать долг за лечение своей звездной дочери. Речь идет о сумме в размере 1 миллион 518 тысяч рублей (около 600 тысяч гривен. – Ред.). Напомним, что в 2017 году с Владимира Фриске было взыскано около 14 миллионов рублей в счет той суммы, которую он в 2014 году получил от благотворительной организации на лечение певицы от рака.

Жанна Фриске с отцом Владимиром Фото: Instagram.com

Но, как сообщает Telegram-канал Mash, служба судебных приставов потребовала от него также уплатить сбор на сумму 1 миллион 518 тысяч рублей.

Тогда мужчина просил уменьшить сумму сбора на 379 тысяч, ссылаясь на тяжелое материальное положение и инвалидность. Перовский суд отказал отцу Фриске, теперь он планирует обжаловать решение органов.

Семья Жанны Фриске переживает разлуку с ее сыном Платоном. Все подробности в видео:

Отметим, что после смерти звезды ее гражданский супруг и российский телеведущий Дмитрий Шепелев не может уладить взаимоотношения с ее матерью и отцом. Артист даже подал в суд на родителей Жанны Фриске в связи с разделением имущества. Ко всему родители певицы хотели забрать внука Платона на воспитание, но в результате мальчик остался с родным отцом.

Напомним, что совсем недавно в Сети опубликовали первые отрывки из книги Жанны Фриске, в которых подробно рассказывается о болезни певицы.

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